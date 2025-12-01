El CSI5*W de invierno de Casas Novas en A Coruña reunirá a lo mejor de la hípica nacional Cedida

El Centro Hípico Casas Novas en Arteixo (A Coruña) celebra a partir del próximo viernes, 5 de diciembre, una nueva edición delConcurso Internacional de Saltos de invierno (CSI5*W jinetes), enmarcado dentro de la Copa del Mundo de Saltos.

Durante el fin de semana, jinetes y amazonas del panorama internacional se medirán en distintas pruebas de las categorías 1 y 5 estrellas, coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del centro hípico. A pocos días de comenzar, ya se conocen los nombres de los participantes españoles que estarán presentes en la edición.



Entre ellos destaca el jinete madrileño Eduardo Álvarez Aznar, un habitual en competiciones internacionales de alto nivel, tres veces olímpico y considerado uno de los mejores jinetes de salto del país.



Otro de los nombres que despierta el interés del público es el del jinete Armando Trapote. Formando un binomio experimentado y de garantías junto a su caballo Tornado VS, Armando se encuentra en un gran estado de forma tras ganar este verano el Gran Premio de Maeza y participar en concursos de 5 estrellas de gran nivel como Roma y Hamburgo.



También estará presente el jinete olímpico presente en París 2024 Sergio Álvarez Moya, un jinete veterano y con experiencia internacional en grandes competiciones.

Completan la lista de participantes nacionales en el CSI5*W jinetes como Iván Serrano Sáez, el local Jesús Baamonde, Teresa Blázquez Abascal, Imma Roquet, Manuel Fernández Saro, Álvaro González de Zarate, Jesus Garmendia y Pello Elorduy.

La competición se podrá seguir en directo a través de la web www.csicasasnovas.com, permitiendo a los aficionados vivir cada salto y cada instante de esta cita deportiva que promete emociones intensas y grandes momentos de hípica internacional.