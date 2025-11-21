Ya están disponibles las invitaciones para el CSI5*W de invierno de Casas Novas en A Coruña

El Centro Hípico Casas Novas organiza el concurso internacional de saltos los próximos días 5, 6 y 7 de diciembre, coincidiendo con la celebración de su 25 aniversario.

Las invitaciones para disfrutar de esta competición internacional pueden descargarse a través de la web del concurso (www.csicasasnovas.com) y podrán presentarse en formato digital, sin necesidad de imprimirlas. Estarán disponibles a partir de este viernes 21 de noviembre.

El público que asista a Casas Novas durante esos días tendrá la oportunidad de ver en la pista coruñesa a jinetes y amazonas de talla mundial, así como a las actuales promesas de la hípica nacional e internacional, en distintas pruebas que se sucederán a lo largo del fin de semana.

La jornada inaugural tendrá lugar el viernes día 5 con dos pruebas del CSI1*: el Trofeo Veolia y el Trofeo NH Collection. Esa misma tarde se disputarán el Trofeo Checkpoint y el Trofeo Caixabank, ambas pruebas pertenecientes al CSI5* W.

El sábado 6, se llevarán a cabo otras cuatro pruebas: por la mañana, las correspondientes al CSI1*, el Trofeo Porsche y el Trofeo Malard; y por la tarde, el Trofeo Grupo Eulen y el primer Gran Premio del fin de semana, patrocinado por Longines, ambos dentro de la categoría 5*.

El CSI Casas Novas llegará a su fin el domingo con una jornada de alto nivel que empezará con el Trofeo Movistar CSI1* y el Gran Premio Prosegur Security CSI1* antes de dar paso a la prueba que pondrá el broche de oro a la competición, el Gran Premio Longines FEI Copa del Mundo Casas Novas.

El público podrá encontrar más información sobre el evento y las entradas en la página web: www.csicasasnovas.com