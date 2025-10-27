A Coruña acogerá este sábado el III Campeonato Gallego de Selecciones de fútbol veterano

A Coruña será este sábado, 1 de noviembre, el escenario del III Campeonato Gallego de Selecciones Comarcales de Veteranos, una cita organizada por la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF) con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña.

El evento, que se celebrará en los campos de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, reunirá a más de 130 jugadores de toda Galicia, representando a las selecciones comarcales de A Coruña-Ferrol, Santiago, Lugo, Pontevedra, Vigo y A Costa da Morte.

El campeonato comenzará a las 10:00 y se disputará en formato de fase de grupos y eliminatorias, con partidos de dos tiempos de 30 minutos y cinco minutos de descanso. En caso de empate, el resultado se decidirá por lanzamientos de penalti.

La final está prevista para las 19:00 en el campo número 2 de la Torre.