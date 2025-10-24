A Coruña acoge este domingo la Carrera Popular del Ventorrillo con más de 1.300 participantes

Imagen de archivo de una carrera de Coruña Corre. Concello A Coruña.

La Carrera Popular del Ventorrillo, una de las más esperadas del circuito Coruña Corre, reunirá este domingo a más de 1.300 participantes que ya han confirmado su asistencia a esta penúltima prueba del calendario.

La inscripción está cerrada y el ambiente promete ser uno de los más animados de la temporada.

La prueba absoluta tendrá un recorrido de algo más de cinco kilómetros, con salida en la rúa Alcalde Salorio Suárez y tramos que combinarán asfalto y tierra, atravesando el Ventorrillo y la parte alta de A Silva.

Además de la carrera principal, el evento incluirá las categorías inferiores, desde sub-18 hasta peques, con salidas escalonadas entre las 11:15 y las 12:30 horas y distancias adaptadas a cada grupo de edad.

Los dorsales podrán recogerse el domingo 26 desde las 9:00 en el local de la Asociación de Vecinos del Ventorrillo (rúa Alcalde Salorio Suárez, 26, bajo).

El polideportivo municipal ofrecerá servicio de duchas hasta las 13:00, y habrá guardarropa disponible en el local vecinal.

La entrega de premios se celebrará a las 13:00 en la plaza Salvador de Madariaga.

El circuito llega a su recta final con Antón Gómez López e Inés López Alfonso como líderes en la clasificación general absoluta. En la categoría masculina, Gómez está seguido por Daniel Fuentes Bardanca y Paulo Cameselle Juiz, mientras que en la femenina, López Alfonso aventaja a Noelia Souto e Inés Papín.

Dispositivo especial de tráfico

La Policía Local establecerá un dispositivo especial de tráfico para garantizar la seguridad de los corredores. Entre las 7:00 y las 14:00 horas se cortará la rúa Alcalde Salorio Suárez, y entre las 9:45 y las 10:30 horas permanecerán cerradas al tráfico las rúas Mosteiro de Caaveiro y Alcalde Jaime Hervada en los tramos afectados por la carrera.