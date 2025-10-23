Ferrol volverá a ser el epicentro del minibásquet gallego el 1 de noviembre

Ferrol acogerá el sábado 1 de noviembre el Encuentro Minibásquet 2025, una cita que reunirá a 250 deportistas de toda Galicia en el pabellón municipal de Esteiro y en el pabellón del CEIP Esteiro.

La iniciativa, organizada por la Federación Gallega de Baloncesto (Fegaba), servirá como plataforma de seguimiento y evaluación de los jugadores y jugadoras más jóvenes, pertenecientes a las generaciones 2014 y 2015.

El concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, y el representante de la entidad federativa, José Cobelo, presentaron esta mañana el evento, que contará con la participación de las siete delegaciones zonales de la federación y de un doble combinado autonómico bajo el nombre de Galicia 2015. En total serán 16 equipos los que competirán a lo largo de la jornada.

Cada conjunto disputará tres partidos durante el día, lo que, según Aldrey, "convierte la cita en competitiva y atractiva para los participantes, ya que les garantiza varios encuentros y mucha experiencia de juego".

Desde la federación, Cobelo destacó "la excelente acogida que siempre tiene Ferrol y el compromiso de su Ayuntamiento con el deporte base", además de señalar la gran afluencia de familias y visitantes que atrae esta cita.