El coruñés Unai Cereijo, subcampeón del mundo júnior de patinaje artístico en Pekín

Unai Cereijo continúa haciendo historia para el patinaje artístico coruñés. El joven patinador del CPA Maxia se proclamó este martes subcampeón del mundo júnior en el campeonato que se celebra en Pekín (China).

Cereijo defendía la primera posición lograda en el programa corto, pero finalmente cedió el oro ante su compañero de selección, Guillermo Gómez, en una final marcada por la igualdad y la excelencia técnica.

España dominó con autoridad el Mundial, asegurándose las dos primeras posiciones del podio. Cereijo llegaba líder al programa largo tras su exhibición del domingo, y volvió a brillar con una puntuación de 149,94, a seis puntos del tercer clasificado y con una amplia ventaja de 25 sobre el cuarto.

En total, el patinador oleirense cerró su participación con 234,77 puntos.

Aun así, no logró superar los 175,40 puntos de Guillermo Gómez en el programa largo, que con un total de 261,02 puntos se llevó el título mundial.