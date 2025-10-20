Cerca de 200 parejas gallegas se citan en A Coruña para el Campeonato Gallego de Mus

Este fin de semana, entre los días 24 y 26 de octubre, A Coruña acogerá la celebración del VII Campionato Galego de Mus en el que se darán cita unas 171 parejas procedentes de todo el territorio gallego. La competición comenzará el viernes a las 19:45 horas y se desarrollará en la sede del Casino en la calle Real hasta el domingo a las 14:00 horas.

Durante la presentación celebrada este lunes, el concelleiro de Deportes Manuel Vázquez destacó la apuesta del Concello por "apoiar eventos que, como este campionato, contribúen a manter vivas as as tradicións culturais e deportivas da nosa terra, ao tempo que atraen persoas de toda Galicia e dinamizan a cidade durante a fin de semana".

La prueba está organizada por la Federación Galega de Mus en colaboración con la Asociación Amigos do Mus da Coruña.