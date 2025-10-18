El coruñés Sergio Monteagudo, bronce en el Mundial de carreras de obstáculos Spartan Race en Croacia

El pasado fin de semana, el deportista coruñés Sergio Monteagudo se subió al podio en el Mundial de carreras de obstáculos Spartan Race, celebrado en la isla de Hvar, Croacia, al alcanzar el tercer puesto en la categoría Master45. Con un tiempo de 52:06, Monteagudo describió este logro como "el mejor resultado deportivo de su vida", un premio a su constancia y esfuerzo, según compartió en sus redes sociales.

La prueba, que reunió a alrededor de 4.000 participantes durante todo el fin de semana, constaba de 7 km con 20 obstáculos e incluía tres tramos de natación, trepadas por cuerdas, muros de diferentes alturas, cargas con sacos y troncos, y obstáculos de suspensión. Entre los más exigentes, Sergio destaca una carga de 27 kilos por la ladera de un castillo, así como una complicada jabalina sobre una plataforma en el agua, que muchos competidores no lograron superar.

Monteagudo, que subió al podio en Croacia luciendo una camiseta del Dépor, cuenta con una amplia experiencia en este tipo de competiciones. Ha participado en mundiales y europeos de Spartan, así como el Campeonato de España, que se celebra en ciudades como Madrid, Barcelona, Mallorca y Tenerife. De hecho, ahora mismo se encuentra en Barcelona, donde mañana competirá en la penúltima prueba de la temporada antes de la final en Tenerife.

El coruñés entrena habitualmente en la Casa del Agua y reconoce que este deporte, aunque aún poco conocido en Galicia, está creciendo rápidamente. "Cada vez hay más carreras y ligas de obstáculos, y eventos como Gladiator, Boot Camp o Poseidón ya congregan a más de mil participantes cada fin de semana", explica.

Además de Spartan, Montegaudo también compite en Hyrox (carreras híbridas o de ejercicios funcionales), que combinan carrera con fuerza y técnica, una disciplina que ha ido ganando popularidad en toda Galicia, incluida A Coruña, donde recientemente tuvo lugar un evento que reunió a más de 2.000 participantes.