Presentado en Lugo la 47º edición del Rally San Froilán en las instalaciones de Toyota Breogán Motor

Lugo acogerá, un año más, una nueva edición del Rally San Froilán, la 47º, que se celebrará desde este viernes, 17 de octubre, hasta el domingo, 19 de octubre. La presentación de la cita deportiva tuvo lugar hoy en las instalaciones de Toyota Breogán Motor en la ciudad, y se trata de una de las pruebas más emblemáticas del Campeonato Gallego de Rallys.

El evento tuvo un tono muy emotivo, reflejando el fuerte vínculo de Grupo Breogán con el deporte, con el automovilismo y, sobre todo, con la ciudad de Lugo, origen del grupo. Uno de los momentos más especiales de la jornada lo protagonizó Iván Ares, que recibió un cálido aplauso de todos los asistentes y medios presentes.

Emocionado, Iván quiso agradecer especialmente a José Ramón y a todo el equipo Breogán por su confianza, afirmando que "el retorno no podía ser en un lugar mejor que en nuestra casa, en Lugo". También señaló que "de todos los rallys en los que he participado, el San Froilán es el más importante de mi vida; y poder vivir mi vuelta en este entorno lo hace todavía más especial".

El acto sirvió también para destacar la ilusión con la que Adrián Díaz y Sara Fernández, el equipo de Lugo, afrontan esta prueba "de casa". Adrián reconoció que encara este rally con mucha ilusión, y que servirá como test perfecto antes del Rally de Cataluña de la próxima semana, donde todo el equipo Breogán llegará con opciones reales de alcanzar el título en la GR Yaris Cup Spain 2025.

Junto a ellos, también forman parte del proyecto Jose Lamela y Unai Conde, y Daniel Remuiñán y Álvaro Cerqueiras, además de Iván Ares y Javi Martínez, que competirán con el Rally2, completando así una de las alineaciones más sólidas del automovilismo gallego.

Jesús Somorrostro, gerente de Toyota Breogán Motor destacó en su intervención: "Lugo es el origen de Grupo Breogán, y celebrar aquí esta presentación, rodeados de nuestros equipos, patrocinadores y amigos, tiene un valor muy especial. El automovilismo representa valores que compartimos: esfuerzo, superación y trabajo en equipo".

El acto contó con la presencia de patrocinadores y autoridades, entre ellos la Diputación de Lugo, con su vicepresidente Efrén Castro, y Jacobo, de Disco Azul, a quienes el grupo agradeció su constante apoyo al deporte y su confianza en este proyecto.