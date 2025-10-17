A Coruña vivirá una gran fiesta del deporte con miles de visitantes este fin de semana

A Coruña se prepara para un fin de semana cargado de deporte, emoción y participación ciudadana. Desde el viernes y hasta el domingo, la ciudad se convertirá en epicentro autonómico y estatal del deporte, con una programación que reunirá a miles de personas en distintas localizaciones del municipio.

Entre las citas más destacadas figura la Ocean Race Cidade da Coruña de piragüismo, que se celebrará el sábado con salidas desde las playas de Riazor y Oza.

También el sábado, la explanada del Parrote acogerá la Carrera ENKI, un evento inclusivo y no competitivo que contará con más de 15.000 participantes, consolidándose como una de las actividades más multitudinarias del año.

El deporte seguirá con intensidad durante toda la jornada: la Liga Galega de Clubs de Halterofilia llenará el Polideportivo Os Rosais, la Concentración Nacional Mercedes W123 mostrará vehículos clásicos en Riazor y la Competición Náutica Femenina Clase J80 tomará el puerto deportivo con regatas durante el fin de semana.

La Ciudad de las TIC será escenario del Torneo Escolar ERLAC de ajedrez, puntuable para el Circuito Gallego de Promoción, con participación de jóvenes de entre 8 y 14 años.

En el ámbito de los grandes equipos, el Leyma Coruña se medirá este viernes al Palmer Bàsquet Mallorca Palma en el Palacio de los Deportes de Riazor. El OAR Coruña disputará el sábado su encuentro de División de Honor Plata ante el Eivissa, y el domingo el Dépor ABANCA recibirá al Atlético de Madrid en Riazor, en uno de los partidos más esperados de la Liga F.

La cita con el hockey sobre patines también será doble: el Deportivo Liceo se enfrentará al Club Patí Calafell tras su reciente triunfo ante el FC Barcelona, mientras que el CDM Hockey Patines y el CAA Dominicos debutarán en la OK Plata.

Además, la Copa McEvoy de fútbol gaélico reunirá en la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias a históricos jugadores del club Fillas de Breogán por su XV aniversario.