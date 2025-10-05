Hafid Rizqy y Ester Navarrete coronan en A Coruña una C10 con más de 3.500 participantes

Entrega de trofeos en la C10 de 2025. Concello de A Coruña.

La Carrera Coruña10 volvió a demostrar su tirón con la ciudadanía al reunir a más de 3.500 corredores y corredoras, la mejor cifra desde 2018.

En la categoría absoluta, los vencedores fueron Hafid Rizqy y la gallega Ester Navarrete, que se impusieron con autoridad en una jornada marcada por el ambiente deportivo y la alta participación.

En el podio masculino acompañaron a Rizqy David de la Fuente e Iván Puentes, mientras que en la categoría femenina completaron el trío ganador la portuguesa Solange Jesús y Lidia Campo.

En total, se repartieron 9.700 euros en premios entre los primeros clasificados según categoría y procedencia.

El recorrido mantuvo el trazado de ediciones recientes: salida en la Marina, paso por los Cantones y Linares Rivas, tramo por la avenida del Ejército hasta la rotonda de la ronda de Outeiro, entrada en la zona portuaria y regreso al punto de partida tras recorrer los muelles. Todo ello en un circuito de 10 kilómetros homologado por la Real Federación Española de Atletismo.

La organización contó con seis atletas que actuaron como liebres, marcando diferentes ritmos y ayudando a que muchos participantes alcanzasen grandes marcas personales.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, destacó que "la carrera volvió a ser un éxito refrendado con las cifras de participación".