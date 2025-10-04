Bergondo (A Coruña) se moviliza por el Alzheimer con el V Urban Trail del Polígono

La V edición del Urban Trail Polígono de Bergondo se celebrará el próximo sábado 11 de octubre con un objetivo solidario: recaudar fondos para la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de A Coruña (AFACO).

La prueba está organizada por la Comunidad de Propietarios del Polígono de Bergondo y el Concello de Bergondo, en colaboración con el Club Atlético Bergondo.

La presentación de la carrera contó con la participación de la alcaldesa, Alejandra Pérez Máquez; la concejala de Desenvolvemento Económico, Pilar Barja; y la gerente de la Comunidad de Propietarios, María Jesús García Souto. Los organizadores destacaron la importancia de la iniciativa como un punto de encuentro deportivo y solidario para toda la ciudadanía.

El evento se desarrollará de 17:30 a 19:30 en el Polígono de Bergondo, con salida y llegada en la calle Parroquia de Rois, parcela F11.

Las distancias se adaptan a todas las edades: la carrera absoluta recorrerá 6 kilómetros, la sub-14 y sub-16, 1.000 metros; la sub-10, 500 metros; y la categoría Prebenjamín y Pitufos, 100 metros. Paralelamente, se realizará una andaina de 6 kilómetros.

El plazo de inscripción finaliza el 9 de octubre y debe formalizarse en la web www.carreirasgalegas.com.

Para más información, los interesados pueden contactar a través del correo administracion@poligonobergondo.com o del teléfono 981 795 422.

La organización anima a la ciudadanía a participar y colaborar en esta cita deportiva con carácter solidario.