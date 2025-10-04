As Pontes (A Coruña) acogerá un amistoso entre España y Portugal de fútbol sala femenino

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participó esta mañana en la presentación de uno de los partidos amistosos que enfrentarán a las selecciones absolutas femeninas de fútbol sala de España y Portugal en Galicia, dentro de la preparación para la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025, que se celebrará por primera vez este año en Filipinas.

El encuentro se disputará el 8 de octubre en As Pontes, tras el partido programado en Vilalba el 7 de octubre, y supondrá un evento de primer nivel internacional. “Galicia se convertirá estos días en un escaparate mundial, acogiendo a las mejores jugadoras en un momento clave de su preparación para una cita histórica”, destacó Aneiros, resaltando la oportunidad que supone para Ferrolterra albergar uno de estos partidos.

La delegada agradeció también a la Real Federación Española de Fútbol y a la Real Federación Gallega de Fútbol Sala su labor para demostrar que la comarca está a la altura de grandes retos deportivos.

El amistoso servirá además para promocionar el fútbol sala femenino y acercar a la ciudadanía la práctica de este deporte.