Inés Rey, sobre el Mundial 2030: "Es una oportunidad histórica de reformar nuestro estadio"
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha asegurado este viernes que aún no hay avances en la candidatura de la ciudad para acoger el Mundial de fútbol y ha apelado a la unidad para avanzar en el proyecto
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha indicado este viernes que no hay avances en la organización de la candidatura de la ciudad como sede del Mundial de 2023, tras la falta de respuestas sobre el proyecto por parte del gobierno local en la sesión del pleno de ayer, ante las preguntas del BNG y del PP.
"Si no hay novedades, no las podemos contar", señaló la regidora, durante la inauguración del congreso Ecosystems 2023. Una vez más, ha vuelto a pedir unidad para "remar todos juntos por un proyecto que transformará A Coruña más allá del Mundial".
Asimismo, Rey insistió en que situará a A Coruña a la vanguardia y que supone una oportunidad histórica para reformar el estadio de Riazor: "Tener un estadio de primer nivel no únicamente para usos deportivos, sino pensando en el futuro".
"Cuando haya novedades daremos cuenta de ello", concluyó, recordando que Concello, Xunta y Diputación da Coruña caminan de la mano en la búsqueda de financiación para poder afrontar la reforma del estadio coruñés.