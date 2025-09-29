A Coruña disfrutó de la última prueba de la Travesía Costa Coruña, que coronó a los campeones

Este domingo 28 de septiembre se ha celebrado la VII Travesía Costa Duacode Coruña en las tres distancias que marcaba el reglamento general de la prueba.

En 10.000 masculina, el primer clasificado fue Diego Gutiérrez, del CN Las Anclas y un tiempo de 2:06:51. Llegó a meta seguido de Joe Ros Escánez, con un tiempo de 2:13:11 y de David Castro Villar del Club del Mar de San Amaro con 2:13:34.

En la modalidad femenina, la primera clasificada fue Almudena Quereda del CN Liceo con 2:36:11 seguida de Vanessa Rodríguez del CN Vigo Rías Baixas y un tiempo de 3:01:55, con María José Regueira como tercera clasificada parando el cronómetro en 3:18:13.

En 5.000 metros, en masculino, fue campeón David Rodríguez Lago del Ciudad de Santiago (1:03:27) con Diego Barturen Suárez del CN Sant Josep (1:08:01) y Juan José Bernárdez del club compostelano (1:09:18).

En el apartado femenino, el pódium se compuso por María González, Lucía Espiña y Tania Alcalde con tiempos de 1:11:27, 1:11:27 y 1:13:39.

Completó la competición los 1.000 metros, en masculino con Iván Fernández, Óscar Soneira y Rubén Baldomar con tiempo de 12:22, 12:59 y 13:08.

En esta distancia femenina, Zaida Guerra (13:14), Iria Martínez (14:43) y Lucía Taboada (14:44) se subieron al podio.

En cuanto a clubes, el primer clasificado fue el CN Ciudad de Santiago con 3.886 puntos seguido del Club Hércules Termaria con 3.578 puntos y del Club Travesía Sisargas con 3.425 puntos.

Clasificaciones finales de distancias largas

Con respecto a las clasificaciones finales, transcurridas las seis pruebas, en distancias largas la absoluta masculina quedó compuesta por Jaime García Riñón, David González París y Juan Domato Añón, y la femenina por María González Rodríguez, Tania Alcalde Balado y Uxía Rodríguez.

En junior masculino, Alejandro Noya y Hugo López fueron los mejores clasificados, mientras que en máster 20 masculino el primero fue Diego Gutiérrez y en femenino este puesto fue para María Barca y Clara Reigosa.

En máster 30 masculino el pódium se compuso por Samuel Pacheco, David Rodríguez y Xiao Pujol, y el femenino por Nieves Sánchez y Cora Vinagre.

Avanzando en edades, el máster 40 fue para Pablo Fernández, Manuel Bello y Alberto Mena en masculino, y María González en femenino.

Por su parte, el máster 50 masculino lo encabezó Manuel Andrade seguido de Manuel Verdes y Carlos Loureiro, y el femenino fue para María José Regueira y Cristina García.

En categoría máster 60 masculina, Eugenio Cigado fue el primer clasificado seguido de Juan Carlos Bodelón y Luis Prada.

En el apartado de sin neopreno masculino, Jaime Lameiro, Jaime Arias y Manuel Berea fueron los mejores clasificados, y en femenino este premio recae en Vanesa Rodríguez.

Clasificaciones finales de distancias cortas

En cuanto a las distancias cortas, en absoluto masculino encabezó Rubén Baldomar, Óscar Soneira y Manuel Abuín en masculino, con Zaida Guerra, Lucía Taboada y María Gabriela Tortora en femenina.

En junior masculino el primer puesto fue para Bautista Orechia, y en femenino fue para Aroa Maceiras, Naiara González e Iria Martínez.

Respecto a máster 20, el pódium masculino fue para Iván Fernández y Lorenzo Botnari, y el femenino para Rebeca Muñoz, Carmen Soutillo y Uxía Casal.

En máster 30, el apartado masculino fue para Jorge Laiño y Fernando Carruesco, y el femenino para Andrea Eiris y Natalia Dacruz.

Avanzando en el máster 40, los primeros clasificados fueron Pablo Mera, Joaquín Isaac López y David Raposo en masculino y Rebeca Suárez, Iria Bello y Elena Brozos en femenino.

Completan las categorías máster 50 en masculino Elías Cueto, José Ramón Pacheco y José Verde, y las máster 60 en masculino Santiago Fernández y en femenino Olga Sánchez, Alicia Romaní y María José Añón.

En cuanto a sin neopreno, en masculino destacaron Daniel Couto, José Rubén Gulías y Sergio Couto, y en femenino Ana Ojea.