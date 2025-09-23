Edommo patrocinará el Junior Pro Razo 2025: "Nuestra misión es que Galicia sea dueña de su energía"

Edu García de los Ríos, Francisco Manuel López Usina y Pablo Juárez, los tres socios al mando de Edommo. Cedida

Energía limpia, turismo sostenible y sabor gallego se unen en el Edommo Junior Pro Razo 2025 , la cita internacional de surf junior que transformará la playa de Razo en un escaparate mundial

El Edommo Junior Pro Razo 2025, del 24 al 27 de septiembre, convertirá la playa de Razo (Carballo) en el epicentro del surf junior europeo. Más allá de la competición, el campeonato se apoya en empresas y proyectos que comparten una visión común: sostenibilidad, conexión con la naturaleza y apuesta por Galicia como destino internacional.

Hablamos con su patrocinador principal - Edommo - para descubrir cómo la energía limpia se da la mano con las olas en este evento de la World Surf League.

"Queremos demostrar que competiciones de primer nivel como esta pueden alimentarse con energía limpia, eficiente y respetuosa con el medio ambiente" Equipo de Edommo

Edommo es una empresa de ingeniería especializada en autosuficiencia energética para hogares y negocios. Fundada por tres jóvenes profesionales, ha crecido hasta contar con más de 30 personas y presencia en Valencia, Zaragoza, Madrid y Galicia. Su propuesta se centra en acompañar de manera cercana y transparente a cada cliente, con soluciones de energía solar que buscan independencia y sostenibilidad.

¿Qué vinculación encuentra EDOMMO entre la energía y el surf?

El surf es energía en estado puro: el mar, el viento y la naturaleza en movimiento. EDOMMO comparte esa filosofía, transformando la fuerza del sol en independencia real para las familias. La sostenibilidad y el respeto al entorno son valores que nos acercan al surf, un deporte que vive en equilibrio con la naturaleza. Patrocinar el Junior Pro Razo 2025 es, para nosotros, una manera de unir dos mundos que comparten la misma esencia: energía limpia, libertad y futuro.

¿Cómo nació EDOMMO y cuál es su misión?

EDOMMO nace de la visión de tres jóvenes profesionales que decidieron hacer las cosas de otro modo: con transparencia, honestidad y humanidad. Empezamos desde casa y hoy somos más de 30 personas con presencia en Valencia, Zaragoza, Madrid y Galicia. Nuestra misión es clara: que cada persona pueda ser dueña de su energía, eliminando facturas de electricidad y alcanzando la autosuficiencia energética. En cada instalación, acompañamos al cliente antes, durante y después, con un servicio humano y cercano.

De derecha a izquierda, Edu García de los Ríos (Ventas), Francisco Manuel López Usina (Admon) y Pablo Juárez (Instalaciones), los tres socios al mando de Edommo. Cedida

¿Qué papel desempeñará EDOMMO en el Junior Pro Razo 2025?

Nuestra presencia será doble: por un lado, con un stand experiencial para que el público descubra de primera mano cómo la energía solar puede transformar hogares y negocios; y por otro, aportando soluciones energéticas sostenibles al evento. Queremos demostrar que competiciones de primer nivel como esta pueden alimentarse con energía limpia, eficiente y respetuosa con el medio ambiente.