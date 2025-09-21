Lucas Costa y Noa Borrazás dominan la Travesía a Nado de San Amaro, en A Coruña

La ensenada de San Amaro, en A Coruña, volvió a ser escenario de una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad con la celebración de la 84ª Travesía a Nado.

Este domingo por la mañana, 200 deportistas completaron un recorrido triangular de 1,2 kilómetros por las aguas de San Amaro, Pelamios y Durmideiras.

Lucas Costa se impuso en la categoría masculina, mientras que Noa Borrazás hizo lo propio en la femenina.

Xoel Cubeiro y Manuel Souto acompañaron a Costa en el podio, mientras que Lucía Villarnovo y Alba Castro completaron el cuadro de honor femenino.

Pese a la lluvia inicial, las condiciones meteorológicas fueron favorables, a diferencia de finales de agosto, cuando la alerta naranja y la presencia de medusas obligaron a aplazar el evento.