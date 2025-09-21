El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, entregando premios.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, entregando premios. Concello de A Coruña.

Más Deporte

Lucas Costa y Noa Borrazás dominan la Travesía a Nado de San Amaro, en A Coruña

La tradicional travesía coruñesa reunió a 200 nadadores y celebró su 84ª edición con éxito

Te puede interesar: El mal tiempo en A Coruña obliga al aplazamiento de la travesía a nado de San Amaro

Publicada
Actualizada

La ensenada de San Amaro, en A Coruña, volvió a ser escenario de una de las citas deportivas más emblemáticas de la ciudad con la celebración de la 84ª Travesía a Nado.

Prueba de 10.000 metros de natación en aguas abiertas en A Coruña en 2021.

Este domingo por la mañana, 200 deportistas completaron un recorrido triangular de 1,2 kilómetros por las aguas de San Amaro, Pelamios y Durmideiras.

Lucas Costa se impuso en la categoría masculina, mientras que Noa Borrazás hizo lo propio en la femenina.

Xoel Cubeiro y Manuel Souto acompañaron a Costa en el podio, mientras que Lucía Villarnovo y Alba Castro completaron el cuadro de honor femenino.

Pese a la lluvia inicial, las condiciones meteorológicas fueron favorables, a diferencia de finales de agosto, cuando la alerta naranja y la presencia de medusas obligaron a aplazar el evento.