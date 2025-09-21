Duarte da Silva y Ramalho triunfan en la histórica 9ª edición del Repsol Eco Rallye en A Coruña

El 9º Repsol Eco Rallye A Coruña cerró hoy su edición más extensa con la entrega de premios en la plaza de María Pita.

Carlos Manuel Duarte da Silva y su copiloto Sancho Ramalho, al volante de un BMW i3, se impusieron en la clasificación mundialista, seguidos por José Manuel Pérez Aicart y Javier Herrera con un Hyundai Kona Electric.

La tercera posición fue para Guido Guerrini y Artur Prusack con un KIA e-Niro.

La prueba, puntuable para la Bridgestone FIA Eco Rallye Cup y el Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA), reunió a más de cincuenta participantes que recorrieron 574 kilómetros por 39 municipios, incluyendo por primera vez la provincia de Lugo.

En las categorías del CEEA, Pérez Aicart y Herrera dominaron la sección de eléctricos; Ángel Santos y Mario Osma se impusieron en híbridos enchufables, confirmando su título nacional; y Laura Aparicio con Jorge Garcés lideraron la categoría de híbridos.

Los equipos de la Copa Kobe compitieron con Toyota Yaris, completando un podio muy competitivo.