Los coruñeses Aroa Merelas y Tiago Torea brillan en el Open de Polonia de Taekwondo

La joven arteixana Aroa Merelas Fariñas (-47kg, cadete) y el coruñés Tiago Torea (-59kg, junior) se proclamaron vencedores en el Open internacional de Polonia de Taekwondo, celebrado este fin de semana en la capital polaca.

Ambos deportistas del club JFR, dirigido por Juan Fernández, repitieron los éxitos logrados en el Open Internacional de España, sumando importantes puntos para el ranking mundial y europeo.

Desde el club califican el inicio de temporada como “emocionante”, tras estas destacadas actuaciones internacionales.

Con este nuevo éxito, A Coruña sigue exportando talento en esta modalidad deportiva que ha crecido en cuanto a número de deportistas en los últimos años.