A Coruña mezcló patinaje, surf y turismo este fin de semana con el Bombastic Weekend

A Coruña ha disfrutado este fin de semana de la sexta edición del Bombastic Weekend, un campamento enfocado sobre todo al patinaje y surf organizado por Bomba Hache y que es toda una referencia ya en este deporte.

Desde el pasado viernes, un reducido grupo de personas llegadas desde varias partes del mundo, entre ellas Italia y Estados Unidos, han estado disfrutando de la ciudad donde nadie es forastero.

El viernes se abrió el turno de actividades con una ruta por la ciudad sobre patines, conociendo los lugares más característicos y haciendo parada en ellos a modo de visita turística.

El sábado fue el momento de las actividades de skatepark y de surf, donde los participantes pudieron mostrar sus habilidades y compartir sus técnicas con otros compañeros.

Para cerrar el calendario de eventos, el domingo tuvo lugar una serie de actividades alternativas.

Entre medias, todos ellos han podido disfrutar de la gastronomía local y de la cultura gallega, tal y como reconoce su organizadora, Bomba Hache.

En conversación con Quincemil, explica que "Queremos dar una atención individualizada y personalizada, poder compartir tiempo uno a uno con quien viene desde tan lejos para estar con nosotros".