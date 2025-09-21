Accidentado estreno del Montañeros en la Torre, en A Coruña: ambulancia sobre el terreno de juego

Imagen de la ambulancia sobre el campo de Torre 2. Cedida.

El estreno del Atlético Coruña Montañeros en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, tras mudarse desde Visma 1 esta semana donde ha jugado los últimos cursos, ha sido muy accidentado.

Un choque aéreo entre un jugador de los morados y otro del Gran Peña vigués, su rival, ha dejado malogrado a uno de los centrales del equipo de Jairo Arias, que cayó sobre el terreno de juego.

Este impacto obligó a movilizar una ambulancia del 061, que accedió por la puerta denominada Mar Egeo, situada en el entorno del paseo marítimo, desplazándose por una rampa que conecta los campos 2 y 5 con ese acceso.

El partido fue suspendido cuando restaban cerca de quince minutos. El resultado en ese momento fue de 1-1.

Ahora será la jueza única de competición la que deberá resolver sobre si se reanuda el tiempo restante, o finaliza así.