Accidentado estreno del Montañeros en la Torre, en A Coruña: ambulancia sobre el terreno de juego
El partido fue suspendido tras un choque aéreo de un defensor del cuadro morado y un jugador del Gran Peña. Restaban quince minutos y el resultado era 1-1
Te puede interesar: Una funeraria de A Coruña crea la urna con los colores del Dépor para los aficionados que quieran un adiós blanquiazul
El estreno del Atlético Coruña Montañeros en el campo 2 de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias - Torre, tras mudarse desde Visma 1 esta semana donde ha jugado los últimos cursos, ha sido muy accidentado.
Un choque aéreo entre un jugador de los morados y otro del Gran Peña vigués, su rival, ha dejado malogrado a uno de los centrales del equipo de Jairo Arias, que cayó sobre el terreno de juego.
Este impacto obligó a movilizar una ambulancia del 061, que accedió por la puerta denominada Mar Egeo, situada en el entorno del paseo marítimo, desplazándose por una rampa que conecta los campos 2 y 5 con ese acceso.
El partido fue suspendido cuando restaban cerca de quince minutos. El resultado en ese momento fue de 1-1.
Ahora será la jueza única de competición la que deberá resolver sobre si se reanuda el tiempo restante, o finaliza así.