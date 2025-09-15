El EcoRallye A Coruña arranca este jueves con 50 equipos participantes

El Ecorallye A Coruña llega este mes de septiembre a su novena edición formando parte de la Bridgestone FIA EcoRally Cup, competición organizada por la FIA y que se enmarca en el campeonato del mundo de la especialidad.

Este lunes, el concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, y el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, presentaron la prueba que se celebrará del jueves 18 al domingo 21 de septiembre, con la plaza de María Pita como punto de partida, donde también se situará el parque móvil.

Los participantes iniciarán la competición este jueves 18, con la salida protocolaria de vehículos desde la plaza de María Pita a las 20:30 horas. "Este ecorallye supone la unión de la competición deportiva y automovilística con el respeto al medio ambiente", indicó Gonzalo Castro durante la rueda de prensa.

En total, participarán 50 equipos, formados por un piloto y un copiloto, lo que supone un centenar de participantes, de los cuales un 40% serán deportistas gallegos/as.

Los vehículos iniciarán el viernes 19 la primera de las etapas, que los llevará por un recorrido a través de 38 de los ayuntamientos de la provincia coruñesa, récord de la prueba organizada por la Escudería La Coruña.

La segunda jornada de competición será el sábado 20 y está previsto que el rallye finalice alrededor de las 21:00 horas. Ya el domingo 21, a las 12:00 horas, se celebrará en la plaza de María Pita la ceremonia de entrega de trofeos.

También asistieron a la presentación Antonio Leira, diputado provincial, Roberto García, jefe provincial del servicio de deportes de la Xunta, Joaquín Verdegay, vicepresidente de la Real Federación Española de Automovilismo, Antonio Rodríguez Troitiño, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Benjamín Muñoz, delegado territorial del noroeste de Multienergía de Repsol, y Alejandro Torres, miembro de la organización del Ecorallye.

Esta prueba es puntuable para la Bridgestone Eco Rally Cup, el Campeonato de España de Energías Alternativas (CEEA RACE) y la Iberian Eco Rally Challenge, competición que se disputa en la península ibérica, e incluye pruebas tanto en España como en Portugal.

Los ecorallyes son competiciones automovilísticas en las que participan vehículos eléctricos, híbridos e híbridos enchufables y en las que se valora la eficiencia en la conducción y la regularidad. El objetivo último de esta competición es promover vehículos fabricados con nuevas tecnologías, diseñados para ahorrar energía y emitir la menor cantidad posible de CO₂ y otras sustancias contaminantes.