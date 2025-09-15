A Coruña reúne a 2.000 apasionados del CrossFit en el Hybrid Day el pasado sábado
El mayor evento de CrossFit de la historia de la ciudad llenó ExpoCoruña durante todo el día, con una entrega de premios a la que asistió el concejal de Deportes de la ciudad
El Hybrid Day Coruña 2025 ha confirmado el papel de A Coruña como una de las grandes capitales europeas del crossfit y el deporte híbrido, reforzando la tendencia adelantada en fechas recientes sobre la capacidad de la ciudad para atraer los mayores eventos deportivos fuera de disciplinas tradicionales como fútbol, baloncesto o hockey.
El evento, celebrado en ExpoCoruña desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, reunió una cifra récord cercana a los 2.000 atletas, superando expectativas y situando la cita entre las más importantes de la Península Ibérica. La colaboración entre CrossfitDRK A Coruña y Crossfit Viana ha fructificado en un evento histórico que tiene pinta de que se repetirá.
Durante la jornada, ExpoCoruña se transformó en un auténtico epicentro de la energía y el trabajo en equipo, albergando simultáneamente competiciones, zona de restauración y actividades sociales como la coffee party que acompañó la entrega de premios.
Presencia del concejal de Deportes
El acto contó con la presencia institucional del Concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, quien valoró el impacto de Hybrid Day para situar a la ciudad en el mapa internacional de los deportes alternativos.
La organización reforzó la experiencia de los asistentes con una potente zona hostelera impulsada por empresas locales y la presentación oficial de la nueva bebida Mucho x Topuria de Estrella Galicia, subrayando el compromiso de las marcas gallegas con el deporte y el bienestar.
Esta edición de Hybrid Day Coruña marca “un antes y un después” para el deporte indoor en Galicia y posiciona la ciudad como referencia para futuros proyectos de alcance continental.