A Coruña reúne a 2.000 apasionados del CrossFit en el Hybrid Day el pasado sábado

El Hybrid Day Coruña 2025 ha confirmado el papel de A Coruña como una de las grandes capitales europeas del crossfit y el deporte híbrido, reforzando la tendencia adelantada en fechas recientes sobre la capacidad de la ciudad para atraer los mayores eventos deportivos fuera de disciplinas tradicionales como fútbol, baloncesto o hockey.

El evento, celebrado en ExpoCoruña desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas, reunió una cifra récord cercana a los 2.000 atletas, superando expectativas y situando la cita entre las más importantes de la Península Ibérica. La colaboración entre CrossfitDRK A Coruña y Crossfit Viana ha fructificado en un evento histórico que tiene pinta de que se repetirá.

Durante la jornada, ExpoCoruña se transformó en un auténtico epicentro de la energía y el trabajo en equipo, albergando simultáneamente competiciones, zona de restauración y actividades sociales como la coffee party que acompañó la entrega de premios.

El Hybrid Day de A Coruña 2025 Cedida

Presencia del concejal de Deportes

El acto contó con la presencia institucional del Concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, quien valoró el impacto de Hybrid Day para situar a la ciudad en el mapa internacional de los deportes alternativos.

La organización reforzó la experiencia de los asistentes con una potente zona hostelera impulsada por empresas locales y la presentación oficial de la nueva bebida Mucho x Topuria de Estrella Galicia, subrayando el compromiso de las marcas gallegas con el deporte y el bienestar.

Esta edición de Hybrid Day Coruña marca “un antes y un después” para el deporte indoor en Galicia y posiciona la ciudad como referencia para futuros proyectos de alcance continental.