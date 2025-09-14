Éxito del VI Torneo CGES en Golf Xaz de Oleiros (A Coruña) tras dos jornadas solidarias

Durante el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre, el Club de Golf de Xaz de Oleiros (A Coruña), reunió a 240 golfistas en un torneo solidario organizado por el Consejo Gallego de Ingenieros (CGES), que agrupa a las principales ingenierías superiores de Galicia. El torneo ha logrado recaudar 4.100 euros para la causa solidaria Fundación Flora, en beneficio de Fundación Amicos.

Bajo el nombre de VI Torneo CGES de Golf, la cita fue un éxito de público, con más de 200 participantes, y se disputó en la modalidad de 18 hoyos stableford individual. En la clasificación Scratch, el triunfo correspondió a Álvaro Mosquera Quintás, seguido por Clemente Lastres de Paz y Uxío da Pena Gutiérrez.

En la 1ª Categoría Hándicap, con un centenar de participantes, se impuso Jorge Trillo Ríos (43 puntos), por delante de Paul Tran (43) y de Álvaro Mosquera Quintás (42). En la 2ª Categoría Hándicap, con 139 inscritos, el ganador fue Adrián Núñez García (56), seguido de Carmelo Mesonero Rodríguez y José Luis Morillo Salas (43).

La competición femenina de Damas, que reunió a 46 deportistas, coronó a Yolanda Muñoz Jiménez (42), por delante de María Mercedes Pedreira Fandiño y Elena Piñeiro Gallegos (41). Finalmente, en la prueba Senior Mutuactivos, con 177 jugadores, los tres primeros clasificados fueron Jorge Trillo Ríos, Antoine Augusti Tran Ahn Tuan y Carmelo Mesonero Rodríguez.

Una iniciativa solidaria

Al margen de la parte deportiva, los socios, ingenieros e invitados colaboraron además con la Fundación Flora. Y es que durante el torneo se llevó a cabo una recogida de fondos que la entidad destinará a ayudar a mujeres maltratadas con discapacidad a través de Amicos.

La propia responsable de la fundación, Marta González, señalaba hace unos días encontrarse muy ilusionada con el proyecto. "Es una causa importantísima y muy poco visibilizada", explicaba.

El evento estuvo arropado por una gran cantidad de patrocinadores: Los principales han sido Mutuactivos, Calvo Joyeros, Tag Heuer, Brigantia Real State y la agencia de viajes Grand Azul Marino. Además, contó con el apoyo de Golf Xaz, Fuze Tea, Balneario de Mondáriz, Ripley Publicidad, Centro Porsche Coruña, el periódico Quincemil, Ancla Abogados, Alda Hoteles, Demadi, Artbys, Al hoyo otra vez, Air Hostess, B.S.P Impresión y Rotulación, Kaddam, Terraselecta, Panadería Santa Cruz y Discarlux.

El torneo repartió premios entre los participantes, entre los que destacaron: un viaje al Caribe de Grand azulmarino, el reloj TAG Heuer Connected Edition, ofrecido por Calvo Joyeros, entradas para el Mutua Madrid Open 2026, cortesía de Mutuactivos, otras experiencias de ocio y varios carros eléctricos de golf, ofrecidos por Brigantia Real State y Ancla Abogados, entre otros muchos.