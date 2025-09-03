Las jugadoras del BAXI Ferrol pasan las primeras pruebas médicas en el hospital Ribera Juan Cardona

Las jugadoras BAXI Ferrol han pasado estos días por el hospital Ribera Juan Cardona, de Ferrol, para hacerse las analíticas del inicio de la temporada en el laboratorio del centro sanitario, integrado en Ribera Lab.

Con estas pruebas médicas, el conjunto preparado por Lino López confirma el buen estado de salud de sus jugadoras, para tratar de conseguir superar su techo histórico del pasado curso.

El octavo puesto en la Liga Femenina y la final de la copa europea de la FIBA supusieron un impulso al baloncesto femenino de la ciudad, una urbe muy aficionada al baloncesto donde ya el antiguo OAR Ferrol o Clesa Ferrol consiguió codearse entre los mejores clubes en su momento.