La provincia de A Coruña acoge la primera edición del Rally Terra de Galicia

El Pazo Provincial fue escenario esta mañana de la presentación oficial del Rally Terra de Galicia, una nueva cita puntuable para el Campeonato de España de Rallys de Tierra que celebrará su primera edición del 4 al 6 de septiembre.

La prueba recorrerá siete concellos de la provincia: A Coruña, Arteixo, Carballo, Cerceda, A Laracha, Malpica y Ponteceso.

El recorrido suma 375 kilómetros, de los cuales 100 serán cronometrados, y contará con un amplio dispositivo de seguridad con más de 400 personas implicadas entre comisarios, sanitarios, bomberos, protección civil, voluntarios y técnicos especializados.

En total, serán 51 los pilotos inscritos en una cita que incluirá verificaciones, reconocimientos, shakedown, tramo de calificación y salida oficial desde la plaza de María Pita.

La jornada final ofrecerá cuatro tramos a doble pasada y concluirá con la entrega de premios en el centro de la ciudad. Además, habrá un trofeo específico para pilotos gallegos, apoyo a la participación júnior y femenina, e iniciativas de inclusión para deportistas con discapacidad.

La organización, con más de 40 años de experiencia avalada por pruebas como el Rally Internacional de A Coruña y el Rally da Auga, espera que este nuevo evento se consolide en el calendario nacional y pueda aspirar en próximos años a entrar en el Supercampeonato de España y, más adelante, en el Campeonato de Europa de Rallys.