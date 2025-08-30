El piragüista Javier Cid recibe el homenaje del Concello de Coirós (A Coruña)
Este joven deportista coirense en las filas del Club Ría de Betanzos obtuvo destacadas posiciones en los campeonatos de Europa y del Mundo
El piragüista Javier Cid Castro recibió este mediodía el homenaje del Concello de Coirós. Este joven de 16 años, natural del municipio, viene de obtener el 4.º puesto en C4-500 en el Campeonato Mundial junior que tuvo lugar en Montemor o Velho, Portugal, y 5.º puesto en la prueba de C2-1000 en el campeonato de Europa junior, celebrado en Pliești, Rumania.
El alcalde, Francisco Quintela, y el concejal de Deportes, Carlos Barreiros, destacaron el trabajo y la entrega del joven vecino y lo felicitaron por todo el trabajo realizado por este emergente piragüista.
Javier Castro estuvo acompañado por su familia, amigos, por la directiva, entrenador y compañeros del Club Ría de Betanzos, agrupación en la que practicó el piragüismo desde la infancia. Tampoco quiso faltar a la cita de este mediodía en Coirós el fundador del Club Ría de Betanzos, Che Vía.
El palista recibió de manos del alcalde unos obsequios protocolarios del Concello de Coirós y una escultura alegórica a su esfuerzo y éxito en el piragüismo.