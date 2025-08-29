El mal tiempo en A Coruña obliga al aplazamiento de la travesía a nado de San Amaro

La 84ª edición de la Travesía a Nado de San Amaro, prevista para este domingo 31 de agosto, será finalmente aplazada ante la previsión meteorológica adversa emitida por la Aemet, que anuncia alerta naranja precisamente para esa jornada, según ha informado el ayuntamiento en un comunicado.

Tal y como explicó esta mañana el Club do Mar de San Amaro, organizador de la prueba en colaboración con el Concello, las condiciones meteorológicas no son favorables para el desarrollo del evento este fin de semana, por lo que se suspende la cita del domingo y se baraja la posibilidad de recuperarla el próximo 21 de septiembre, si las circunstancias lo permiten.

Cabe recordar que la cancelación de la prueba ya era una posibilidad real debido a la reciente presencia de carabelas portuguesas en las aguas de A Coruña, por motivos de seguridad.

En todo caso, tal y como recalcó el comité organizador de la Travesía, es la actual previsión meteorológica la que obliga al aplazamiento, también con el objetivo de preservar la seguridad de las personas participantes.