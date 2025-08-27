A Coruña ofrecerá en septiembre actividades de iniciación a la escalada y a la marcha nórdica

La ciudad de A Coruña acogerá durante el mes de septiembre una nueva programación deportiva dirigida a la iniciación en la escalada y la marcha nórdica.

La iniciativa, organizada por la Agrupación de Montañeiros Independientes (AMI) y financiada por el Ayuntamiento de A Coruña, busca acercar estas disciplinas a la ciudadanía y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas.

La propuesta de escalada estará estructurada por franjas de edad y se desarrollará en distintos espacios municipales:

De 5 a 7 años : miércoles 3 de septiembre, en la sala de bloque de AMI, de 16:30 a 17:30 h.

De 8 a 10 años : miércoles 3 de septiembre, en la sala de bloque de AMI, de 17:30 a 19:00 h.

De 11 a 12 años : martes 2 de septiembre, en el rocódromo municipal de Riazor (16:30-18:00 h) y jueves 4 en la sala de AMI (16:30-17:30 h).

De 13 a 15 años: martes 2 de septiembre, en Riazor (18:00-19:30 h) y jueves 4 en la sala de AMI (18:00-19:30 h).

Por su parte, la marcha nórdica contará con cuatro sesiones específicas en la sala de AMI, de 18:00 a 19:00 h:

Martes 2 y jueves 4 de septiembre: bautismo en familia.

Martes 9 y jueves 11 de septiembre: bautismo para adultos.

Todas las actividades requieren inscripción previa, que permanecerá abierta hasta el lunes 1 de septiembre. Las personas interesadas pueden reservar plaza a través del correo info@amimontanismo.es o en el teléfono 667 96 72 27.

La marcha nórdica tendrá un coste simbólico de 5 euros.