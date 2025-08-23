Nueve días llenos de planes en Pantín: guía del Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2025

Justo cuando llega la recta final de agosto Pantín se transforma durante nueve días en el epicentro del surf del mundo. Del 23 al 31 de agosto de 2025, esta icónica playa gallega acoge la 38ª edición del Abanca Pantín Classic Galicia Pro, un evento que se ha ganado un lugar destacado en el circuito mundial.

Pero más allá de las olas, esta propuesta también combina deporte, música, artesanía, sostenibilidad y experiencias, y todo con acceso gratuito para su público fiel de casi 100 000 visitantes por edición.

Llegó el gran día: comienza Pantín Classic

La mañana del sábado 23 de agosto irrumpe en la costa gallega con el inicio de la competición PSL (Para Surf League) a las 10:00 horas. Simultáneamente, se abre un espacio de vida urbana con planes para todos los gustos y edades: la zona de skate, la ludoteca del Plan Corresponsables de la Xunta, y la tienda oficial se ponen en marcha. El ambiente se vuelve aun más festivo cuando arrancan los bautismos de surf y los puestos del market y stands, todos con entrada libre.

Por la tarde, la playa se convierte en un escenario de historias humanas: los surfistas adaptados Sara Almagro y Dani Souto compartirán su experiencia desde el stand de ABANCA. Poco después, la energía del Abanca Skate Contest toma el paseo, mientras que el atardecer se pinta con música en directo: Pioneers a las 19:30 horas y Candela & Just Beca a las 21:00 horas, en el vibrante espacio Pantín Sound Estrella Galicia.

El domingo 24 de agosto vuelve a combinar la competencia deportiva con un aire artesano y comunitario. A partir de las 10:00 horas, continúa la PSL, y los espacios de ocio como el skate, la ludoteca y la tienda siguen activos. A media mañana, los bautismos de surf se mezclan con talleres: reparación de tablas a cargo de Maldita (Malpica) y un taller artesanal en el stand de ABANCA.

La emoción se multiplica hacia el cierre de la tarde: a las 18:00 horas concluye la competencia adaptada, seguida de la tan esperada entrega de premios PSL a las 18:30 horas, un momento para celebrar la perseverancia y el talento.

Desde el lunes 25 al domingo 31: el corazón mundial del surf profesional

Con el ambiente ya encendido tras un fin de semana de muchas emociones, llega el momento de los Triales y Wildcards del main event (25 de agosto), una oportunidad para surfistas locales que sueñan con competir entre los grandes. Luego, del 26 al 31 de agosto, debutará la competición oficial del WSL QS 4,000, la auténtica traca fin de fiesta deportiva donde los mejores talentos lucharán por la gloria exhibiendo su manejo sobre unas esperadísimas olas que prometen un espectáculo en la costa gallega.

Destaca durante estos días, la exhibición de skate de Danny LeonFin (viernes 29 a las 18:00 horas) y también todos los conciertos organizados bajo el sello Pantin Sound: Black Coffee, Señora DJ, La Yaya DJ... entre otras muchas actividades de la completa agenda.

Además la organización ha tejido un programa que va más allá del deporte: música en vivo, skate, talleres medioambientales… y por supuesto gastronomía, con opciones para todo los gustos de la mañana a la noche (nachos, hamburguesas, crepes,...) y un mercado de segunda mano de material de surf, además de un minimarket local para apoyar a los emprendedores locales. Todo combinado para ofrecer una experiencia abierta, participativa y diversa durante toda la semana.

Cabe destacar que otra de las grandes propuestas es la colección exclusiva del evento, prendas de algodón 100% natural, arte local y fabricación portuguesa con diseños de Vazva: una forma de llevarse el espíritu de Pantín contigo el resto del año.

Puedes consultar la programación completa y los horarios a través de la web.