El 9º Repsol Eco Rally A Coruña celebrará del 18 al 21 de septiembre su edición más extensa

El 9º Repsol Eco Rally de A Coruña celebrará su próxima edición del 18 al 21 de septiembre de 2025. La prueba será la más extensa hasta ahora, con 574 kilómetros que pasarán por 38 municipios de la provincia coruñesa.

El Repsol Eco Rally se consolida como una de las citas más destacadas del calendario internacional de la movilidad sostenible en el noroeste peninsular, ya que esta será la segunda edición consecutiva en la que será prueba puntuable para la Bridgestone FIA Eco Rally Cup además de para el Campeonato de España de Energías Alternativas.

El recorrido será este 2025 de 574 kilómetros, el más extenso hasta la fecha, atravesando un total 38 municipios de la provincia de A Coruña, siete más que en la edición anterior. Esta edición será, además, la que más localizaciones abarca.

Como novedad, la competición se adentrará por primera vez en la provincia de Lugo, con un tramo que discurrirá por la localidad de Xermade.

Otra de las grandes novedades de esta edición es que Repsol será su patrocinador principal, reforzando así el compromiso de la compañía con la movilidad sostenible y el uso de energías alternativas.