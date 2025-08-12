A Coruña acogerá la copa Galicia de baloncesto casi 20 años después

Pista del Básquet Coruña en el Coliseum de A Coruña. Quincemil.

Tras varias semanas de suspense, la Federación Gallega de Baloncesto ha decidido que A Coruña sea la sede de la copa Galicia 2025, tras un encuentro institucional celebrado el pasado 7 de julio.

Fuentes cercanas han confirmado a Quincemil que el evento se celebrará en la ciudad herculina y que el Coliseum, la nueva casa de Básquet Coruña, será la pista que acoja los partidos.

La presentación está prevista para este jueves, al mediodía.

Esta competición no pisa la ciudad desde 2006, cuando Club Ourense Baloncesto superó en la final a Breogán. Antes, en 1996, fue Sondeos del Norte, precursor de Básquet Coruña, el campeón.

La copa Galicia permitirá ver en acción a Básquet Coruña, Obradoiro, Breogán y Club Ourense Baloncesto.

Con ello, regresará a la que fue su casa Diego Epifanio, el técnico del ascenso del Básquet Coruña y que, tras desvincularse del club naranja, decidió aceptar el reto del Obradoiro.