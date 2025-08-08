El fútbol coruñés recupera el paso tras el fallecimiento del vicepresidente de la Federación

El repentino fallecimiento del vicepresidente de la Real Federación Galega de Fútbol y presidente del Imperátor OAR, Juan Luis Villamisar, causó una profunda sensación de dolor en el fútbol de la delegación de A Coruña, donde era muy apreciado.

Dado que el plenillo, la reunión de los clubes con los responsables federativos para conocer los detalles de la temporada que empieza, se celebraba el mismo día que el de su velatorio, los responsables federativos acordaron aplazarlo a una nueva fecha.

La Federación ya ha comunicado a los clubes esa nueva fecha. Será este miércoles, 13 de agosto, a las 19:30 en el salón de actos del colegio Liceo La Paz. Ahí, los responsables federativos con su delegado, Manuel Corredoira, al frente, explicarán el plan competicional para las categorías masculinas de fútbol base en modalidad de F11, además de las de aficionados.

Justo ese mismo día, a las 19:00 en el salón de actos de la propia sede federativa, está prevista una reunión de los clubes de fútbol sala con los responsables federativos, también para planificar el inicio de la temporada en esta modalidad.

El Imperátor elegirá a su nuevo presidente en septiembre

Por su parte, el Imperator OAR ya ha movido ficha para encontrar un relevo a su "presi". El club ha comunicado en sus redes sociales que el 29 de agosto iniciará el proceso electoral. La presentación de candidaturas se podrá producir hasta las 14:00 del día 12 de septiembre. A partir de ahí, se abre un proceso de reclamaciones o subsanaciones de documentación de 4 días, que será resuelto formalmente el 17 de septiembre. El 19 de ese mismo mes se celebrará la asamblea donde se decidirá el relevo de Villamisar.

Entre tanto, su junta directiva se ha convertido en gestora, con Vicente Iglesias Martelo como presidente de la misma. Se da la situación de que Villamisar fue, precisamente, presidente de una comisión gestora en la propia Federación en el proceso de relevo de Rafael Louzán, previo a la llegada de Pablo Prieto.