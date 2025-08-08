Culleredo (A Coruña) disfrutará de sus tradicionales torneos de verano entre los clubes del ayuntamiento

El Concello de Culleredo disfrutará durante varias semanas de torneos de fútbol, que darán inicio mañana sábado 9 de agosto y que se prolongarán hasta el próximo domingo 31 de agosto. Habrá cuatro categorías diferentes que permitirán que los distintos equipos del municipio puedan participar, divididos entre aficionados, veteranos, fútbol base y fútbol femenino, tal y como han explicado en nota de prensa.

El primero en disputarse será el XLVI Trofeo de Fútbol Aficionado, en el que participarán siete equipos diferentes (Olímpico de Rutis, Olímpico de Rutis B, Sporting Burgo, Sporting Burgo B, UDJ Almeiras, AD Culleredo y Portazgo SD). Disputarán partidos por grupos hasta el miércoles 27 de agosto, de los que saldrán los dos conjuntos que jugarán la final, programada para el sábado 30 de agosto en el campo de Almeiras.

Posteriormente será el turno del XXVI Trofeo de Fútbol Veteranos, en el que participarán otros siete equipos (Olímpico de Rutis, Olímpico de Rutis B, Sporting Burgo, SPM, UDJ Almeiras, Portazgo SD y AD Fontemayor) y que contará con un sistema similar. Empezará el próximo lunes 18 de agosto y se prolongará hasta el sábado 30 de agosto, fecha en la que se jugará la final en Almeiras.

En las jornadas del 23 y 30 de agosto se disputará el XI Trofeo de Fútbol Base, donde participarán niños en categoría cadete de seis equipos diferentes (Olímpico de Rutis A y B, AD Culleredo, Sporting Burgo, Portazgo S.D. y UDJ Almeiras). Todos los encuentros se disputarán en el campo de Almeiras y, aunque el sistema es el mismo que en los torneos anteriores, en este habrá final y partido por el tercer y cuarto puesto, ambos el 30 de agosto.

Para cerrar las semanas de fútbol, Culleredo acogerá el VII Trofeo de Fútbol Femenino, que se disputará íntegramente en la jornada del 31 de agosto en el campo de fútbol de O Carrizo.