Los mejores equipos de Europa lucharán por subir al podio en Casas Novas en A Coruña

Comienza la cuenta atrás para que el Centro Hípico Casas Novas de Arteixo, A Coruña, abra sus puertas y se convierta en sede del deporte ecuestre de alta competición. Será desde el 16 hasta el 20 de julio, con motivo de la celebración del Campeonato de Europa de Saltos Longines FEI, donde se reunirán 92 jinetes y amazonas, permitiendo disfrutar al público de algunos de los mejores binomios del mundo.

La prueba por equipos de este apasionante campeonato de saltos enfrentará a 18 países, de los que ya conocemos a los quintetos competidores, lo que hace que comiencen las cábalas y los pronósticos sobre cuál será el país que brillará con luz propia consiguiendo la ansiada medalla de oro y la primera posición en el podio europeo.



Si hay un equipo que acapara miradas cuando llega el Campeonato de Europa de Saltos, es Alemania. El combinado germano domina el medallero de esta competición desde la primera edición disputada en Róterdam en 1957, donde consiguieron la victoria; acumulando 71 medallas, 29 de ellas de oro.



Los alemanes llegan con un equipo potente, liderado por Christian Kukuk, cuarto en el ranking FEI, y Richard Vogel, décimo, acompañados por el experimentado Marcus Ehning. No obstante, recientemente el conjunto bávaro ha sufrido una importante baja, al perder a su caballo más en forma actualmente, Messi van’t Ruytershof que no podrá estar en A Coruña.



Esto hace que aumenten las posibilidades de otros países como Bélgica, un equipo que cuenta con unas estadísticas impresionantes en cuanto a "alear roznes" en los CSI5* de este año. El quinteto belga estará formado por: Gilles Thomas, Abdel Said, Pieter Devos, Nicola Philippaerts y Thibeau Spits.



Pisar el podio de Casas Novas no será fácil con la presencia de tantas estrellas de este deporte, equipos como Irlanda, con Cian O´Connor, número 8 en el ranking, Daniel Coyle, Darragh Kenny o Bertram Allem; o Suiza (tercer país con más medallas, 44), con Steve Guerdat, uno de los nombres propios de este campeonato, y Martin Fuchs, números 6 y 7 en el ranking; intentarán dar lo mejor de sí para poder llevarse a casa la medalla de oro.



Países Bajos, Gran Bretaña o Francia son otros de los equipos favoritos para hacer un buen papel en este campeonato, gracias a la presencia en sus plantillas de jinetes experimentados que llegan a Casas Novas en un gran momento de forma.

Maikel Van der Vleuten, uno de los jinetes favoritos de Casas Novas, lidera el equipo neerlandés, junto a Beuville Z Nop, destacan en el quinteto Kim Emmen y Willem Greve. El equipo británico, segundo con más medallas en el histórico de esta competición, buscará aumentar su palmarés con Ben Maher y Scott Brash a la cabeza, mientras que Francia llega a Casas Novas con dos jinetes que conocen la pista a la perfección como Julien Épaillard y Kevin Staut.



No podemos cerrar la lista de favoritos sin mencionar al equipo que intentará revalidar el oro en A Coruña. Suecia salió victoriosa en el último Europeo celebrado en Milán en 2023 y, a pesar de no contar con su estrella, Henrik von Eckermann, presenta un quinteto muy competitivo liderado por Petronella Anderson y Wilma Helsström.



Toda la información actualizada sobre el Campeonato, así como las invitaciones para asistir de forma gratuita, están disponibles en la web oficial del evento: casasnovasfeijumping2025.com.