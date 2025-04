El fútbol femenino: una tarea pendiente de la ciudad de Santiago de Compostela y alrededores

Hubo un momento en que jugar al fútbol siendo mujer estaba mal visto. Por suerte, eso ya no es así. El fútbol femenino no ha dejado de crecer en los últimos años, recibiendo cada vez a más aficionados en los campos, a más jugadoras en las plantillas y a más patrocinadores por parte de las empresas.

La profesionalización de la Primera División Femenina, la consecución de un mundial por parte de la Selección Española y las grandes hazañas en Europa de equipos como el FC Barcelona han ayudado enormemente.

En Galicia, este crecimiento no ha sido menor. Actualmente los dos equipos más representativos de la comunidad cuentan con equipo femenino. Uno de ellos, el Deportivo de La Coruña, en Primera.

Sin embargo, tanto clubes como jugadoras advierten que en Santiago el crecimiento del fútbol femenino no ha sido tan grande. Algunas, incluso hablan de que ahora existen menos equipos que antes.

Pero, ¿cómo es la situación real del fútbol femenino en Santiago? ¿Cuántos equipos hay en la ciudad y sus alrededores? ¿Cómo de fácil, o difícil, es incluir una sección femenina para los clubes de la zona?

La situación del fútbol femenino en Santiago, en datos

Según datos de la Real Federación Gallega de Fútbol, la delegación de Santiago cuenta esta temporada 24/25 con 26 clubes femeninos. Si bien es verdad que en la propia ciudad de Santiago no hay muchos, los alrededores sí tienen secciones femeninas en muchos casos.

En total, la Federación cifra en 1.557 las licencias femeninas, teniendo en cuenta que algunas de ellas pertenecen a jugadoras que, hasta categoría infantil, juegan en equipos que no están integrados exclusivamente por chicas, sino que son mixtos.

El equipo con más fichas femeninas es el Victoria FC, fundado en el barrio de San Lázaro en 1937. A este le siguen el Xuventú Aguiño, el Bandeira, el Nicrariense, el Rois o el Arzúa, entre otros.

Primer equipo del Victoria FC. Victoria FC

De la temporada pasada a esta ha habido un ligero crecimiento en el número de fichas, ya que el curso pasado había 12 menos, y en el número de equipos, pues en la temporada 23/24 había un equipo menos.

La perspectiva de entrenadoras, jugadoras y directiva de clubes Alba Torres, entrenadora y jugadora del Victoria FC, lleva 24 años en este deporte, pues se inició con tan solo 5.

"Recuerdo mis inicios como jugadora de forma muy positiva. No había muchas niñas, pero los niños siempre me han tratado muy bien. Luego, el equipo infantil femenino del Victoria necesitó entrenador, y el coordinador del club me animó a empezar. Me encanta poder compartir la pasión que tengo por el fútbol con las jugadoras", cuenta Torres.

Para ella, la evolución del fútbol femenino ha sido grande, aunque cree que en Santiago todavía quedan muchos pasos que dar. "Santiago no tiene mucho fútbol femenino y no sé si podría llegar a tenerlo. Requiere mucho trabajo y también se necesita el apoyo de las administraciones, no se pueden hacer nuevos equipos si no existen instalaciones y horas para poder entrenar en condiciones. Sinceramente, creo que queda mucho por hacer".

Alba Torres, jugadora del Victoria FC. Victoria FC

Algo en lo que coincide Ana Bouzas, presidenta del Bastavales, que creó su sección femenina el pasado curso ante la gran demanda de las chicas de la zona: "Decidimos crear equipo femenino porque teníamos mucha demanda. Lo difícil fue tomar la decisión debido a los costes que supone la creación de un equipo nuevo. Hay algunas subvenciones, pero son a posteriori, alguna incluso llega uno o dos años después de haber realizado el gasto, y para un club modesto como es el nuestro supone una inversión importante".

Lorena Golán, de 21 años, es una de las que empujaron para que esto sucediera. Siempre le gustó el fútbol, igual que a su hermana, por lo que ambas decidieron insistirle a su padre, entrenador de los veteranos B del Bastavales, para que diera al club la idea de crear un femenino. Ahora, ambas están encantadas con el equipo.

"O fútbol aportoume moitas cousas, tanto dentro como fóra do campo. A nivel persoal, a disciplina, o esforzo e a constancia que esixe este deporte, así como a xestión de emocións dentro do campo. A nivel grupal, o aprender a traballar en equipo, a comunicarse coas compañeiras, a resolver conflitos, sexa no propio equipo ou coas rivais e, sobre todo, un sentimento de pertenza a algo”, explica Lorena.

Desde la directiva del equipo brionés hacen hincapié en que la falta de equipos en la zona es lo que hace todo más complicado: "Santiago y comarca no es una zona donde el fútbol femenino esté en auge. De hecho, ese es uno de los motivos principales de tener muchos desplazamientos largos. Hace unos años había algún club más con equipo femenino y se deshizo".

Una ciudad llena de referentes

Tanto los datos como la perspectiva de quienes viven esta situación de cerca sorprenden, pues Santiago destaca por ser una de las áreas gallegas que más referentes femeninos tienen.

Vero Boquete es una de ellas. La jugadora, actualmente centrocampista de la Serie A de Italia en la Fiorentina, es una de las figuras que más han hecho por el fútbol femenino en España.

Vero Boquete en su actual equipo. @veroboquete

Vero Boquete inició su andadura deportiva en las categorías inferiores del Xuventú Aguiño, aunque sus inicios no fueron sencillos. Tuvo que esperar una temporada entera para poder jugar su primer partido, pues había una norma por la que niños y niñas no podían jugar juntos. Esta regla no estaba registrada, ya que nunca se había considerado la idea de que una niña quisiera competir en este deporte.

Sin embargo, esto no evitó que acabara haciendo historia, jugando en la primera división de varios países y convirtiéndose en la primera española en hacerse con una Women’s Champions League. De ahí que el estadio de San Lázaro pasara a llamarse en 2018 Estadio Municipal Vero Boquete.

⚽️ Xa é oficial! O Estadio de San Lázaro pasará a chamarse Estadio Municipal Vero Boquete de San Lázaro!! A mellor futbolista da nosa historia @VeroBoquete recibe así un recoñecemento por parte da súa cidade

👉 Trátase dun acordo unánima de toda a corporación pic.twitter.com/TCtLQMePPv — Concello de Santiago (@PazodeRaxoi) November 8, 2018

Pero Vero Boquete no es la única. La amiense Nuria Rábano también ha llegado a lo más alto en el mundo del fútbol, ganando la Champions con el FC Barcelona en 2023. Otro ejemplo es Andrea Carid, que ha jugado en primera división tanto en fútbol campo como en fútbol sala en diversos países.