La gallega Ana Peleteiro se hace con su novena medalla internacional

Ana Peleteiro lo ha vuelto a hacer. La gallega ha subido una vez más al podio —y ya van nueve a nivel internacional— colgándose la medalla de bronce en el Mundial indoor que se celebra en Nanjing (China).

Diputación de A Coruña Ana Peleteiro y César Carballeira, distinguidos mejores deportistas de la provincia de A Coruña

La atleta natural de Ribeira comenzó con un primer intento que quedó en 14,24 metros. En el segundo y tercer intento, Peleteiro clavó los 14,29 metros que la posicionaban en la tercera posición del podio.

Su cuarto y quinto intento, por debajo de los 14,10 metros aumentaban la tensión. Sin embargo, la marca de 14,18 metros de Thea Lanfond, campeona olímpica y defensora del título, no logró arrebatarle la medalla.

Al terminar la competición, la gallega confesó que compitió con molestias en al rodilla y con inseguridad antes de saltar a la pista. "Tuve mucha molestia desde el principio de la competición, luchando todo el rato contra los monstruos", declaró, señalándose la cabeza.

La atleta afirmó que "me dicen esto hace un mes y jamás me lo hubiese imaginado. Acabo una temporada de pista cubierta que pensaba que no iba a existir con un oro europeo y un bronce mundial".

“Acabo una temporada de pista cubierta que pensaba que no iba a existir con un 🥇 europeo y un 🥉 Mundial”



“Espero que la gente haya disfrutado de la competición con su pinchito y 🍻”



Al habla, la 👑 de #EspañaAtletismo: Ana Peleteiro #WorldIndoorChamps #PasiónPorCompetir pic.twitter.com/NnntXmgDKU — atletismoRFEA (@atletismoRFEA) March 22, 2025

Peleteiro también tuvo unas palabras de apoyo a sus compañeras y explicó que "las competiciones son para coger medallas. Las marcas ya llegarán".

💥💥💥💥💥𝙎𝙐𝙋𝙀𝙍𝙍𝙍 𝘼𝙉𝘼 𝙑𝙊𝙇𝙑𝙀𝙊 𝙁𝘼𝘾𝙀𝙍𝙍𝙍𝙍𝙍𝙍

Nova medalla para ANA PELETEIRO quen chegaba ata os 14.29 m. na final do Campionato do Mundo Indoor de Nanjing para colgarse o 🥉METAL DE BRONCE MUNDIALISTA

SENSACIONALLLLLLLL pic.twitter.com/I0RNd9jdYP — Atletismo Galego (@atletismogalego) March 22, 2025

Esta medalla llega solamente dos semanas después de que Peleteiro se proclamase campeona en el europeo indoor que se disputó en Apeldoorn (Países Bajos). Con este nuevo bronce, la gallega repite la medalla mundial que ya consiguión en Birmingham (2018) y Glasgow (2024).