Alejandra Neira, la joven que hace brillar el ciclismo gallego: "Quiero llegar lo más lejos posible"

A sus 16 años, Alejandra Neira se ha convertido en una de las grandes promesas del ciclismo en Galicia y en España. Su historia es la de una pequeña de 5 años que siguió los pasos de su hermano mayor, apasionado de las bicis. Empezó corriendo en el garaje de su casa, hoy lo hace luciendo el maillot de la Selección Española.

Los que la conocen hablan de un talento innato y una determinación admirable que la han llevado a conseguir grandes logros, entre ellos, dos medallas de oro en el Campeonato de España.

Nos atiende de manera telefónica, desde su cuarto y mientras prepara sus cosas para el entrenamiento del día. Acaba de salir del instituto, pero todavía le espera una hora y media sobre ruedas. Hablamos sobre sus inicios, sobre el extraordinario momento en el que se encuentra y sobre su futuro en el ciclismo.

Alejandra Neira junto a sus compañeras de la Selección. Federación Galega de Ciclismo

¿Cuál es tu primer recuerdo sobre una bici?

Mi primer recuerdo es de cuando aprendí a andar en bici. Fue en el garaje de mi casa, con mi padre y mi hermano. Recuerdo que la primera vez que me soltaron me choqué contra el portal, pero me levanté y seguí. Después de eso, todos los recuerdos que tengo son el Club Ciclista Compostelano.

¿Había afición al ciclismo en tu familia? ¿O de dónde ese interés por este deporte?

La verdad es que no hay tanta vinculación, simplemente a mi hermano le gustaba andar en bici. Mis padres no querían que anduviera solo por ahí con la bicicleta, así que lo metieron en la escuela del Compostelano. Mi padre acabó bastante vinculado con el club porque no había gente para ayudar, no había monitores suficientes, así que se quedó. Pero mis padres nunca habían estado ligados al ciclismo ni nada así.

"De esas primeras competiciones recuerdo que más que competir, era una fiesta para mí" Alejandra Neira, ciclista

Empezaste en el Club Ciclista Compostelano con tan solo 5 años. ¿Cómo vivías entonces el momento de competir?

De esas primeras competiciones recuerdo que más que competir, era una fiesta para mí. Mientras esperaba la cola para salir a competir todo era diversión y yo me lo pasaba genial. Luego siempre nos llevaban al parque a jugar. Lo recuerdo como una etapa muy bonita.

¿Qué fue lo que te enganchó del ciclismo? Porque pasaste por otros muchos deportes. En el fútbol sala hasta fuiste convocada con la Selección Gallega en varias ocasiones.

Para mí el ciclismo nunca había sido un deporte muy importante. Cuando me enganché de verdad al ciclismo fue en los primeros campeonatos de España que corrí. Nunca había competido con tantas chicas y fue una gran experiencia para mí. Es verdad que tuve una caída, me rompí varios dientes y el labio, pero a mí esa experiencia de correr con las mejores de España me gustó mucho. Fue a raíz de eso cuando me decanté por el ciclismo y dejé el resto de deportes.

Los inicios de Alejandra Neira. Cedida

Ahora representas a Galicia y a España en diferentes competiciones. ¿Qué significa para ti vestir esos colores?

La verdad es que es un orgullo y una experiencia increíble. Al final, siento que corro con las mejores, y eso es una motivación muy grande.

Cuando empezaste a competir, ¿creías que llegarías tan lejos?

¡Ni de broma! Cuando empecé a competir el ciclismo tampoco era el deporte que más me gustaba, hacía otros deportes y luego el ciclismo, por eso no esperaba nada de esto. Casi ni me gustaba.

"Siento que corro con las mejores, y eso es una motivación muy grande" Alejandra Neira, ciclista

En junio de hace dos años ganaste tu primer pódium nacional y en julio de este año tu primer campeonato nacional. ¿Cómo se vive algo así?

No me lo esperaba para nada, y mucho menos lo que pasó este año. Ganar las dos pruebas en un fin de semana, ganar la crono individual y la carrera en ruta fue muy especial. Era la carrera más importante del año, la que llevábamos preparando todo el año y no me lo esperaba para nada.

¿Qué pensaron a tu alrededor?

Me llegaron un montón de felicitaciones. La gente me preguntaba si de verdad había quedado campeona de España. Yo aún no me lo creía tampoco, pero solo podía decirles que sí. Todo el mundo alucinó, y yo también.

¿Cuántas horas ocupa el ciclismo en la vida de una campeona de España?

Mi rutina depende mucho del día, es un deporte que varía mucho según el momento de la temporada en el que estés. En Santiago solo hay un club de ciclismo, yo entreno en un equipo vasco, en Baqué. Mi preparador me manda mis entrenamientos, unos seis días a la semana, y yo los hago por mi cuenta. Cada día hay un entrenamiento distinto, pero sobre hora y media entre semana y los fines de semana entrenamientos más largos para aprovechar que no hay clase.

Alejandra Neira en la Copa de España. Copa de España Féminas Cofidis

Hace unos años había muy pocas chicas en el ciclismo, ahora cada vez sois más. ¿Cómo has vivido esa evolución?

La verdad es que yo cuando empecé a competir éramos muy poquitas, pero en Galicia sigue pasando. Es verdad que está creciendo, pero seguimos siendo pocas comparado con otras comunidades: en Galicia en una carrera somos siete u ocho, pero en otras comunidades son muchas más. Por eso me gusta salir a competir a nivel nacional, este fin de semana corrí la Copa de España y éramos 150, que son un montón de chicas.

¿Qué crees que hace falta para que el ciclismo femenino tenga más visibilidad y apoyo en Galicia?

No tengo muy claro qué falta, pero sí sé que ya está creciendo. Yo creo que en mi categoría somos pocas, pero noto que está creciendo cuando miro a las categorías inferiores. Creo que somos pocas en juveniles, pero se nota que en los próximos años esto no será igual porque en las categorías de escuela son muchas más.

Alejandra Neira en el pódium. Federación Galega de Ciclismo

Supongo que estando en Bachillerato ya estarás empezando a pensar en el futuro, en qué estudiar. ¿Qué lugar crees que va a ocupar el ciclismo? ¿Lo ves una salida profesional?

Ahora mismo estoy en Primero, y lo cierto es que mi objetivo es llegar lo más lejos posible en el ciclismo. Aún así, yo le doy mucha importancia a mis estudios. Aún no sé qué quiero estudiar, pero cada vez veo más que será algo relacionado con el deporte.

¿Cuál es tu gran sueño en el ciclismo?

¡Eso lo tengo claro! Participar en unos Juegos Olímpicos.