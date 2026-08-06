Así será la pretemporada del Monbus Obradoiro: la presentación en Santiago, el 20 de septiembre

El Monbus Obradoiro ya tiene perfilado su calendario de preparación de cara a la temporada 2026/27, en la que regresa a la máxima categoría del baloncesto nacional. La plantilla iniciará los reconocimientos médicos y las primeras sesiones de entrenamiento a partir de la semana del 10 de agosto y el día 25 comenzará con los partidos amistosos.

El equipo contará para el inicio de la pretemporada con los jugadores del primer equipo Alonso Faure, Brandon Childress, Felipe dos Anjos, Yunio Barrueta, Alejandro Galán, Alex Barcello, Olle Lundqvist, Sergi Quintela y Caleb Agada.

Los jugadores internacionales se irán incorporando a la dinámica del grupo a medida que concluyan los compromisos con sus respectivas selecciones nacionales. El cuerpo técnico sumará la ayuda de varios jugadores del equipo U22 para reforzar el trabajo de estos primeros días.

El club ha informado de que el rodaje sobre la pista comenzará a finales de mes con el primer partido de preparación, que se extenderá durante cuatro semanas:

25 de agosto (Torneo San Roque) : Enfrentamiento ante el Leyma Coruña en el Pavillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa

: Enfrentamiento ante el Leyma Coruña en el Pavillón Sara Gómez de Vilagarcía de Arousa 29 de agosto (Torneo de Gijón) : Cita en Asturias para medirse al Asisa Joventut

: Cita en Asturias para medirse al Asisa Joventut 5 y 6 de septiembre (Copa Galicia) : Torneo disputado en Santiago de Compostela. El Obradoiro jugará la semifinal el sábado 5 contra el Río Breogán y, en caso de lograr el pase, disputaría la final del domingo ante el vencedor del cruce entre Ourense Baloncesto y Leyma Coruña

: Torneo disputado en Santiago de Compostela. El Obradoiro jugará la semifinal el sábado 5 contra el Río Breogán y, en caso de lograr el pase, disputaría la final del domingo ante el vencedor del cruce entre Ourense Baloncesto y Leyma Coruña 11 y 12 de septiembre (Torneo EncestaRías) : Semifinal programada para el viernes 11 frente al Valencia Basket. El sábado 12 el equipo cerrará su participación ante el Kosner Baskonia o el ALBA Berlín

: Semifinal programada para el viernes 11 frente al Valencia Basket. El sábado 12 el equipo cerrará su participación ante el Kosner Baskonia o el ALBA Berlín 20 de septiembre (Presentación en Sar): Último test de pretemporada en el Multiusos Fontes do Sar frente a Unicaja Málaga

La plantilla que dirige el cuerpo técnico obradoirista dará por concluida su puesta a punto de esta forma en casa antes de afrontar el inicio oficial de la Liga ACB durante el último fin de semana de septiembre.