El Obradoiro busca instalar una pantalla gigante en Santiago para disfrutar el derbi

Este sábado, el Monbus Obradoiro viajará hasta Coruña para enfrentarse al Leyma, un derbi que puede decidir el ascenso a la liga ACB para ambos equipos. Con once victorias consecutivas, los de Epi buscarán repetir la victoria de la primera vuelta en Sar.

Serán muchos los obradoiristas que se acercarán hasta la ciudad herculina y otros, ante la falta de entradas, se quedarán en la capital gallega para disfrutar del encuentro. Desde el Obradoiro han buscado instalar una pantalla gigante en el Multiusos Fontes do Sar debido a la gran demanda de solicitudes por parte de la afición para disfrutar de este encuentro de forma conjunta.

Sin embargo, debido a la coincidencia con la celebración del festival Jaleo en el recinto, todas las gestiones realizadas han resultado inviables, al no existir disponibilidad técnica ni logística para llevar a cabo dicha instalación.

Desde el club siguen buscando alternativas para que la afición que no pueda desplazarse hasta Coruña, pueda reunirse en Santiago y vivir el partido de forma conjunta. El Obradoiro también agradece la comprensión a sus aficionados y lamentan no poder ofrecer esta iniciativa.

Autobuses

Para facilitar el desplazamiento del encuentro, el club ha puesto a disposición de los aficionados autobuses especiales hacia A Coruña. Podrán reservar billete todas las personas que tengan entrada para el partido, independientemente de dónde la hayan comprado (web de Leyma Coruña o Monbus Obradoiro).

La expedición partirá desde la puerta número 9 del Estadio Municipal Verónica Boquete de San Lázaro a las 15:45 horas y regresará al mismo lugar al término del partido. El precio del billete es de 5 euros.

Las condiciones varían según el tipo de comprador:

Abonados del Monbus Obradoiro : Al adquirir el billete, deberán abonar 5 euros, que se reembolsarán posteriormente en su monedero del club, haciendo que el viaje sea gratuito. Cada billete debe comprarse con el usuario y contraseña del abonado, ya que solo así se podrá hacer el reembolso. Una persona puede comprar varios billetes, pero solo se considerará un abonado para el reembolso. Si el abonado no realizase el viaje no se realizará reembolso.

Al adquirir el billete, deberán abonar 5 euros, que se reembolsarán posteriormente en su monedero del club, haciendo que el viaje sea gratuito. Cada billete debe comprarse con el usuario y contraseña del abonado, ya que solo así se podrá hacer el reembolso. Una persona puede comprar varios billetes, pero solo se considerará un abonado para el reembolso. Si el abonado no realizase el viaje no se realizará reembolso. No abonados: Podrán adquirir los billetes de autobús, pero no tendrán derecho a reembolso.

Los autobuses solo circularán si se alcanza un número mínimo de plazas vendidas; en caso contrario, se reembolsará el importe del billete. Las inscripciones se cerrarán este jueves a las 14:00 horas.