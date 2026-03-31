Tra Holder llega a Santiago para reforzar al Obradoiro en el tramo final de la liga Obradoiro CAB

El Monbus Obradoiro acaba de anunciar la incorporación del base estadounidense Tra Holder hasta final de temporada y que suple la baja de Micah Speight, quien estará de baja durante las próximas semanas tras sufrir una fractura en el cuarto metacarpiano de su mano izquierda en un entrenamiento.

Procedente del Jiaoxou Culture and Tourism de la NBL China, Holder reforzará la dirección de juego del conjunto compostelano en este tramo decisivo del curso y aportará su amplia experiencia internacional en competiciones de primer nivel en Europa y Estados Unidos.

Formado en Arizona State (NCAA), el nuevo jugador obradoirista ha defendido las camisetas de Skyliners Frankfurt y BG Göttingen en Alemania, MKS Dabrowa Górnicza en Polonia y Jämtland Basket en Suecia.

Además, también ha competido en la G League en equipos como Birmingham Squadron, Capitanes CDMX y Westchester Knicks.

El director general del club, Héctor Galán, explicó que la incorporación se produce "en un momento complicado por la altura de la temporada, la cercanía del cierre del mercado y la lesión de Micah".

De igual modo, Galán agradeció la predisposición tanto del jugador como de su agente al cerrar el acuerdo y destacó que "llega para sumarse a un equipo con una dinámica de trabajo muy definida y con el objetivo de seguir siendo competitivos en un momento clave de la temporada".

El director señaló también que Holder "aportará experiencia, capacidad anotadora y dirección de juego, cubriendo la baja provocada por la lesión de Micah".