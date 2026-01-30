Sergi Quintela, jugador del Obradoiro en Santiago: "Intentaremos volver a encadenar victorias"

El pasado 17 de enero, el Obradoiro de Diego Epifano cerraba la primera vuelta de la liga Primera FEB con una victoria contundente (87-75) contra el HLA Alicante y con un segundo puesto en la clasificación a dos victorias del líder, el Basquet Coruña. Cerraban así unos primeros meses que fueron difíciles de batir al conjunto compostelano, con 13 victorias y solo tres derrotas, dos seguidas al inicio de la competición y la última, por la mínima, contra el Club Ourense Baloncesto.

El triunfo del Obradoiro del pasado 19 de enero dejó buen sabor de boca en Sar, con jugadores destacados como Westermann, Alex Barcello, quien sigue encadenando MVPs partido tras partido, o Sergi Quintela. Con este último, uno de los capitanes del equipo, pudimos hablar en Quincemil para que nos comentase cómo ha sido el inicio de la liga, su segundo año en Santiago y del próximo partido de este sábado, 31 de enero, en Sar contra el Alimerka Oviedo.

La temporada empezó con mal pie, con dos derrotas seguidas en los dos primeros partidos. Sin embargo, luego fue difícil derrotar al Obradoiro. ¿Cómo vivisteis este inicio de la temporada?

Sí que es cierto que al final las dos primeras derrotas, sumado también a la baja de Goran, que era un pilar tanto en la pista como en el vestuario, pues fue un poquito complicado. Pero creo que también la unidad del grupo, la del staff y, sobre todo, el apoyo de la afición nos ayudó mucho a salir adelante.

Como dices, tuvimos una racha muy buena, ahora estamos intentando alargarla lo máximo posible. Al final tuvimos la derrota en Ourense, pero sí que es cierto que es una de los últimos 15 o 16 partidos, que realmente es un dato muy bueno e intentaremos volver otra vez a encadenar victorias.

Sobre esa derrota, ¿duele más que sea un derbi o por haber roto la racha de victorias?

Creo que sobre todo nos duele el hecho de que parece que ganamos en Coruña, nos ponemos a uno, vamos a Palencia y sacamos un partido allí, que es una pista súper complicada, y que se vaya de una forma así, por tres puntos o dos puntos en un partido tan igualado, es lo que realmente nos da rabia.

Al final, que sea un derbi sí que es cierto que son partidos más emotivos, un poquito más especiales, pero tampoco nos quita el sueño que sea un derbi o que no lo sea.

En tu caso, el inicio de temporada no fue nada malo, encadenaste 3 MVPs en los primeros cinco partidos, aunque ahora parece que Alex Barcello te está quitando un poco el puesto. ¿Cómo fue personalmente ese inicio de temporada?

Al final yo ya conocía a Epi, sabía un poquito también qué quería de mí, lo que esperaba, y a lo mejor era un poquito más fácil para mí acoplarme. Sí que es cierto, como dices, que Álex está intratable y la verdad que es una suerte que esté en nuestro equipo, que lo suframos durante la semana defendiéndolo y que luego en los partidos podamos disfrutarlo. Encantados de que esté aquí y ojalá que se quede mucho tiempo.

Y el partido de este sábado, ¿cómo lo afrontáis?

Va a ser un partido muy complicado. Creo que tienen un ritmo de juego muy rápido y eso les hace ser un equipo muy peligroso. Juegan a muchas posesiones, a mucho tiro de tres. Llevamos tres partidos contra ellos, contando el de Copa y el de pretemporada, perdimos uno en pretemporada y los otros dos fueron muy igualados. Así que esperamos otro partido muy duro, en el que si queremos llevarnos la victoria, tenemos que hacer muchas cosas bien.

El factor Sar jugará también un papel importante.

Es obvio que nos encontramos mucho más cómodos cuando jugamos aquí que cuando jugamos fuera. Con esas derrotas iniciales, que podía ser un momento más complicado, la afición estuvo con nosotros y nos animaron mucho a seguir trabajando y a salir de ese mal comienzo.

En cada partido aquí creo que se nos nota que disfrutamos más que cuando jugamos fuera. Al final, con su apoyo, con su energía, siempre es un poquito más fácil, y en los momentos malos nos ayudan a solventarlos.

Y tu segunda temporada en el Obradoiro, ¿cómo la estás viviendo?

Muy buena. Obviamente más regular que el año pasado, que con tanta derrota, que si lesiones, que si otros contratiempos, era un poquito más difícil, por así decirlo. Pero muy contento, al final en Santiago estoy encantado. Lo mismo con la afición, desde el primer momento me han tratado muy bien y lo valoro de forma muy positiva.

Y en tu rol como capitán, ¿cómo te desenvuelves?

Tengo la suerte de ser el segundo con Leo. El año pasado también estaba Álvaro, que al final entendía un poquito lo que pensaba la gente aquí, cómo lo vivían en Santiago y llevaba muchos años. El poder tener a Álvaro el año pasado y a Leo este año es una ventaja tanto para mí como cocapitán, o segundo capitán, como para todos los compañeros. Al final, son jugadores que hacen que los demás estén más tranquilos; para cualquier cosa que necesiten siempre están ahí, es un lujo.

¿Tenéis en mente el ascenso?

Es una palabra que tenemos prohibida, porque ya dijimos que no vamos a hablar de ello. Lo que intentamos es que cada partido sea una final. En temporadas tan largas tienes que tener una regularidad muy constante, y si piensas mucho a largo plazo, puedes tropezarte más a menudo.

Pero creo que el centrarnos en el partido del fin de semana sin pensar más allá nos está ayudando a fortalecernos de cara a esos partidos. Durante la semana pensamos en cada rival como si fuera el mejor del mundo, y eso nos ayuda también a llegar, no te diría con miedo, pero sí con respeto, con un poquito de "¿y si...?". Entonces, nos ha ayudado a afrontarlo de una manera más positiva.