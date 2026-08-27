El Hockey Club Liceo pasa los reconocimientos médicos antes del inicio de la temporada 2026-2027

El Hospital Quirónsalud A Coruña ha iniciado los reconocimientos médicos de los jugadores de la primera plantilla del Hockey Club Liceo, como paso previo al inicio de la temporada 2026-2027.

Los jugadores internacionales Blai Roca, Bruno Saavedra y Nuno Paiva, candidatos a formar parte de sus respectivas selecciones en el próximo Mundial de Hockey sobre patines, han realizado los reconocimientos médicos de pretemporada en nuestras instalaciones. Durante los próximos días, el resto de la plantilla se someterá a estas pruebas médicas, como paso previo al regreso a la actividad, el próximo 31 de agosto.

Los reconocimientos médicos han consistido en una analítica, consulta médica y pruebas de cardiología, que garantizan la puesta a punto de los jugadores para comenzar la nueva temporada, y han sido realizadas por el doctor Jorge Garrido, cardiólogo del Hospital Quirónsalud A Coruña .

Quirónsalud A Coruña refuerza una temporada más su compromiso con el deporte local y, especialmente, con el Hockey Club Liceo, vigente campeón de la Copa del Rey, mediante la renovación del convenio de colaboración para la prestación de los servicios médicos del Club.

De este modo, ambas entidades dan continuidad a una alianza iniciada en la temporada 2022/2023, reafirmando su apuesta por la salud y el rendimiento deportivo de la plantilla liceísta. Estas pruebas permitirán garantizar que los jugadores afronten la preparación de la nueva campaña en las mejores condiciones físicas y de salud.

El Hospital Quirónsalud A Coruña se ha convertido en el centro de referencia para los jugadores del Club ofreciendo una completa infraestructura técnica y humana. Tiene en su plantilla un equipo médico de primer nivel que le permite atender más de 30 especialidades médicas y quirúrgicas, en el que destaca el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica formado por especialistas de gran prestigio.