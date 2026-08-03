El Hockey Club Liceo retrasa a septiembre la campaña de abonados para la temporada 2026/27

El Hockey Club Liceo ha anunciado que el proceso de renovación y altas de abonados para la temporada 2026/27 no comenzará hasta principios del próximo mes de septiembre, una decisión que atribuye al calendario de competición de este curso.

Según ha informado la entidad coruñesa a través de una nota, la planificación responde a que la OK Liga arrancará a comienzos de noviembre, un retraso motivado por la celebración del Mundial de hockey sobre patines.

El club aprovechará este margen de tiempo para culminar la implantación de una nueva plataforma de venta de entradas, con la que pretende ofrecer un servicio "más ágil, cómodo e intuitivo" para aficionados y abonados.

Desde el Liceo explican que esta herramienta permitirá mejorar tanto la compra de entradas como la tramitación de nuevas altas y la gestión de los distintos servicios relacionados con la campaña de abonados.

La entidad ha avanzado que próximamente dará a conocer las fechas concretas, el procedimiento de renovación y las condiciones de la campaña de abonos para el curso 2026/27.