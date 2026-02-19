Marineda City apuesta por el hockey y se une al Liceo como patrocinador

Marineda City ha cerrado un acuerdo de patrocinio con el Hockey Club Liceo para las temporadas 2025-2026 y 2026-2027, reforzando así su implicación con el deporte gallego y con la competición de máximo nivel.

El conjunto coruñés, el más laureado del deporte gallego, milita de forma ininterrumpida en la OK Liga desde 1979, consolidado como uno de los referentes tanto a nivel nacional como internacional en el hockey sobre patines.

A través de este acuerdo, Marineda City contará con visibilidad en diferentes soportes del Palacio de los Deportes, en los canales digitales del club y en la equipación de varios jugadores, además de participar en distintas acciones audiovisuales ligadas a la competición. El objetivo es impulsar la proyección de este deporte y acercarlo a nuevos públicos.

La colaboración incluye también la organización de actividades conjuntas dirigidas a aficionados, clientes y trabajadores del centro comercial. Entre ellas, destaca la presencia de jugadores del primer equipo en eventos que se celebrarán en las instalaciones de Marineda City, fomentando la conexión entre el club y la ciudad.

Este patrocinio se suma a otras iniciativas deportivas en las que ya participa el centro comercial, como su apoyo al RC Deportivo y al Leyma Básquet Coruña, consolidando su papel como agente activo en el impulso del deporte y la vida social en A Coruña.