Las buenas noticias se acumulan en el Deportivo Liceo

El Deportivo Liceo viene haciendo las cosas muy bien en las últimas temporadas. El club está haciendo un gran esfuerzo por retener talento y buscar el crecimiento social. No es sencillo ya que la oferta deportiva en la ciudad herculina crece a un ritmo vertiginoso.

Pero ahí está el conjunto verde. Con un proyecto que mezcla veteranía y juventud y con claro acento coruñés, el Liceo es líder en la Liga y está muy vivo en la Champions y el mes que viene afrontará la Copa del Rey.

El fin de semana los coruñeses vencieron al Barcelona por un gol a cero, un resultado que le sirve para dejar a los blaugranas a seis puntos de distancia. Más allá del resultado, el gran triunfo fue ver un Palacio plagado de gente y con cuatro mil aficionados llevando en volandas a los suyos.

El gol liceísta fue obra de Bruno Saavedra. El santiagués sigue creciendo tanto en la pista como fuera de ella, y el club anunció la renovación de su contrato hasta 2028.

Aunque el equipo aún no ha conseguido nada, el futuro se presenta prometedor y la temporada es muy ilusionante. El club sigue buscando iniciativas para llevar a más gente al Palacio y que la afición sea clave en la consecución de objetivos. Lo que está claro es que el club se ha ganado el derecho a soñar en verde.