Down Coruña une fuerzas con el Hockey Club Liceo para presentar su Calendario Solidario 2026

Down Coruña presentó este jueves la nueva edición de su Calendario Solidario, una iniciativa ya consolidada que busca acercar a la sociedad la realidad, las capacidades y el valor de las personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales.

La edición de 2026 llega con unos protagonistas de excepción: los jugadores y el cuerpo técnico del Hockey Club Liceo, el club más laureado de Galicia y un referente deportivo que comparte con la entidad valores como la inclusión, el compromiso y el trabajo en equipo.

El calendario, con 1.000 ejemplares a la venta desde el 13 de diciembre en la papelería de El Corte Inglés A Coruña, por 10 euros, prolonga un proyecto que cumple ya siete años impulsando la visibilización social y promoviendo una mirada más amplia sobre la diversidad.

En esta ocasión, la colaboración con el Liceo tiene un significado especial, ya que desde 2022 forma parte del club Pili, beneficiaria de Down Coruña, integrada plenamente en el día a día del equipo y ejemplo del impacto positivo que genera la inclusión laboral.

Las fotografías, obra de Diana Fajardo, se realizaron en septiembre de 2025 en el Palacio de los Deportes de A Coruña, un espacio cedido gracias a la colaboración del Hockey Club Liceo y del Ayuntamiento de A Coruña.

El proyecto comenzó a tomar forma en julio, en una sesión marcada por la energía, la cercanía y el espíritu deportivo que caracteriza a ambas entidades.

Con esta alianza, Down Coruña y el Liceo subrayan el papel del deporte como herramienta transformadora, capaz de crear espacios donde todas las personas, independientemente de sus capacidades, puedan crecer, aportar y construir comunidad.