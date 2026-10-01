El Básquet Coruña presenta a su primer equipo y su equipación en un acto en Marineda City

El Básquet Coruña cuenta las horas para regresar a la ACB con su primer partido, que tendrá lugar este domingo, pero antes de pasar por las canchas presentó a su primer equipo en un acto en Marineda City.

El acto se celebró en la plaza Emilia Pardo Bazán ante la afición naranja con una presentación que arrancó con una exhibición de basket freestyle a cargo de Pulpo y AkaPollito, dos de los principales referentes nacionales de esta disciplina que combina acrobacias, malabares, dribles y habilidades con el balón.

Después de la demostración de este dúo, con una década de trayectoria a sus espaldas, el club presentó a sus jugadores y las equipaciones para esta temporada.

Dídac Cuevas, Alonzo Verge Jr., Paul Jorgensen, Guillem Jou, Dino Radoncic, Caio Pacheco, Lucas Uleickas, George Conditt IV, Karlis Silins, Tomas Dimsa, Dmytro Skapintsev y Jacobo Díaz fueron subiendo al escenario ante los aplausos de la afición.

La jornada también contó con la presencia de Leymita, la mascota del equipo, que puso la nota de animación durante el encuentro. Además, los jugadores lanzaron balones al público que escondían vales con diferentes premios, entre ellos abonos de temporada, balones, camisetas y bufandas oficiales del equipo.

El evento terminó con una sesión de fotografías y autógrafos que acercó al primer equipo a su afición.