Básquet Coruña regresa este viernes al Palacio de Deportes de Riazor

La pretemporada llega a su fin y Básquet Coruña calienta motores antes del inicio liguero de la ACB. La última prueba para el equipo de Carles Marco llega este viernes en el Palacio de Deportes de Riazor con un encuentro ante Manresa a las 19 horas. El choque servirá como presentación ante un público con muchas ganas de baloncesto. El choque será especial por el lugar en el que se celebrará el partido: un Palacio de Deportes de Riazor que fue el hogar durante muchas temporadas del conjunto naranja. Tras el primer ascenso a ACB, club y ayuntamiento llegaron a un acuerdo para convertir el Coliseum de A Coruña en el feudo oficial del equipo.

Un concierto programado para el sábado 19 ha provocado que el club tomara la decisión de disputar este encuentro de presentación en Riazor. Enfrente estará un equipo asentado en la ACB como Manresa que cuenta con jugadores muy importantes en su plantilla. El equipo está dirigido por el técnico ourensano Diego Ocampo. Ambos equipos se vieron las caras hace dos temporadas en ACB, en un choque que finalizó con triunfo catalán en el Coliseum por 74-89.

La pretemporada está dejando sensaciones positivas en un renovado Básquet Coruña. Los encuentros internacionales impidieron a Carles Marco contar con toda su plantilla, pero el equipo ha competido bien ante rivales que se encontrará en liga. Tras la consecución de la Copa Galicia tras superar a Ourense y Breogán, el pasado fin de semana los coruñeses cayeron ante Bilbao Basket y San Pablo Burgos. En ambos partidos el equipo compitió y estuvo cerca de lograr la victoria.

Barcelona y Bilbao, primeros rivales en liga

La ACB se presentó de manera oficial este martes con un acto en Madrid al que acudieron representantes de todos los equipos. Por parte de Básquet Coruña fue Paul Jorgensen el encargado de transmitir la ilusión con la que afronta el equipo esta nueva etapa en la élite del baloncesto nacional. La temporada oficial comenzará para el equipo naranja el sábado 26 de septiembre a las 21 horas en el Palau ante el Barcelona. El primer encuentro en el Coliseum será el domingo 4 de octubre a las 12 horas ante Bilbao Basket.