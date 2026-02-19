Básquet Coruña afronta un partido clave ante Estudiantes

Básquet Coruña recibe este viernes en el Coliseum a Estudiantes. El conjunto coruñés espera un gran ambiente en un encuentro que será muy importante en la pelea por el puesto de ascenso directo.

Los coruñeses están cuajando una temporada brillante y en su casillero solo aparece una derrota, la encajada a finales de diciembre en O Sar ante Obradoiro.

El equipo naranja cuenta sus encuentros en casa por victorias y tratará de mantener esa línea en lo que resta de temporada.

Enfrente aparece un histórico del baloncesto español como es Estudiantes. El conjunto colegial no encuentra la manera de salir de Primera RFEF y no atraviesa su mejor momento. Con un balance de 12-7, los madrileños están teniendo muchos problemas con las lesiones.

Un encuentro especial

El club tiene previstas algunas sorpresas para este encuentro con el objetivo de que el Coliseum sea una auténtica caldera.

La temporada llega a su momento decisivo y algunos de los equipos de la zona alta tendrán que visitar el feudo coruñés.

La afición ya jugó un papel muy importante el pasado miércoles ante Zamora y quiere volver a ser decisivo en este tramo final de temporada.